Veliki problemi u radu Majkrosoftovih servisa: Outlook, Teams i Kopilot nedostupni korisnicima

Veliki prekid rada pogodio je Majkrosoftove servise Outlook, Teams, Šerpoint i Kopilot. Kompanija je saopštila da je problem nastao zbog nedostupnosti velikog broja servera.

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Veliki prekid rada pogodio je Majkrosoftove servise, uključujući Outlook, Teams, Šerpoint i Kopilot.

Kompanija je utvrdila da problem nije izazvan povećanim internet saobraćajem, već nedostupnošću velikog broja servera.

Majkrosoft pokušava da obnovi rad sistema ponovnim pokretanjem servera i preraspodjelom saobraćaja između svojih infrastruktura.

Korisnici širom svijeta suočili su se sa problemima u radu Majkrosoftovih servisa, uključujući elektronsku poštu Outlook, platformu za komunikaciju Teams, Šerpoint i alat vještačke inteligencije Kopilot.

Prekid rada pogodio je i druge usluge iz paketa Majkrosoft 365, a najviše prijava odnosilo se na nemogućnost pristupa elektronskoj pošti, učitavanje sandučića i slanje i primanje poruka.

Prema podacima sajta Downdetektor, koji prati prijave korisnika o prekidima rada internet servisa, broj prijava problema sa Outlookom u jednom trenutku dostigao je gotovo 130.000. Zabilježene su i hiljade prijava poteškoća sa Majkrosoft 365 paketom, Teamsom i Kopilotom.

Majkrosoft otkrio šta je izazvalo problem

Iz Majkrosofta su saopštili da uzrok prekida nije povećan broj korisnika niti nagli rast internet saobraćaja, već neočekivana nedostupnost velikog broja servera.

Zbog toga je došlo do povećanog opterećenja preostalih dijelova infrastrukture, što je izazvalo probleme sa povezivanjem i pristupom servisima.

Kompanija je navela da su pojedini serveri počeli da padaju na automatskim provjerama ispravnosti, zbog čega su postajali nedostupni. Istražuje se i da li je problem povezan sa određenom komponentom koja obrađuje te provjere.

Majkrosoft je saopštio da nije utvrdio povezanost problema sa nedavnim promjenama u sistemu.

Serveri se ponovo pokreću, saobraćaj se preusmjerava

Kako bi ublažio posljedice prekida, Majkrosoft je zaustavio nova ažuriranja i promjene konfiguracije, a dodatni saobraćaj preusmjerava sa pogođene infrastrukture.

Među mjerama koje kompanija sprovodi su ponovno pokretanje nedostupnih servera, testiranje izmjena u konfiguraciji i preraspodjela saobraćaja kroz globalnu infrastrukturu.

Kompanija je ranije saopštila da je riješila zaseban problem sa radom Teamsa u Sjevernoj Americi, ali su poteškoće sa pristupom drugim servisima Majkrosoft 365 i dalje prijavljivane.

Prekid je evidentiran pod oznakom EX1550543, a Majkrosoft je naveo da bi problemi mogli uticati na korisnike u različitim dijelovima svijeta. U trenutku objavljivanja izvještaja nije bilo potvrđeno kada će svi servisi ponovo raditi bez poteškoća.

(MONDO/Agencije)