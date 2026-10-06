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Microsoft uklanja funkciju staru 25 godina: Još jedan dio starog Windowsa odlazi u istoriju

Microsoft uklanja funkciju staru 25 godina: Još jedan dio starog Windowsa odlazi u istoriju

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Microsoft je počeo da uklanja podršku za skinove u Windows Media Player-u, funkciju koja postoji još od vremena Windows 2000 i Windows Me sistema.

Microsoft uklanja funkciju staru 25 godina: Još jedan deo starog Windowsa odlazi u istoriju Izvor: Ahmad_Image's / Shutterstock.com

Poslije više od 25 godina, Microsoft gasi još jednu funkciju iz starih Windows vremena. Podrška za skinove u Windows Media Player-u već je počela da nestaje, iako je prvobitno trebalo da bude uklonjena kasnije u novembru.

Skinovi, odnosno alternativni dizajni koji mogu potpuno da promijene izgled plejera, postoje još od vremena Windows 2000 i Windows Me sistema. Microsoft je prvobitno planirao da ih potpuno ukloni 10. novembra 2026. godine u Windows 11 24H2 verziji i novijim izdanjima.

Međutim, kompanija je sa uklanjanjem počela ranije. Moderator Neowin foruma, koji Windows Media Player Legacy i dalje koristi kao lagani medija plejer, primetio je da program više ne učitava Classic Media Player skin. Umesto njega sada se prikazuje standardni interfejs plejera.

Izvor: Shutterstock

Za korisnike koji i dalje preferiraju klasični Windows Media Player ovo predstavlja još jedno ograničenje. Dio njih ga i danas koristi zbog male potrošnje sistemskih resursa, ali i mogućnosti da pomoću skinova potpuno prilagode njegov izgled.

Njihovo uklanjanje je još jedan Microsoft-ov korak ka postepenom napuštanju elemenata iz prethodnih generacija Windows-a.

Istovremeno, kompanija nastavlja da unapređuje Windows 11 novim funkcijama. Među njima su neograničeno pauziranje ažuriranja, kao i mogućnost gašenja ili ponovnog pokretanja računara bez instaliranja dostupnih ažuriranja.

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