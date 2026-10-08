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Imate još nekoliko dana da ažurirate Windows: Odmah provjerite verziju, Microsoft gasi podršku

Imate još nekoliko dana da ažurirate Windows: Odmah provjerite verziju, Microsoft gasi podršku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Nakon 13. oktobra 2026. godine, računari sa Windows 11 24H2 verzijom više neće dobijati mjesečne bezbjednosne zakrpe, ispravke grešaka i tehničku podršku.

Korisnici Windowsa 11, koji još koriste verziju 24H2 gube podršku Izvor: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Korisnici Windowsa 11, koji još koriste verziju 24H2, imaju samo nekoliko dana da nadograde operativni sistem. Microsoft 13. oktobra 2026. godine ukida podršku za ovo izdanje, što znači da milioni računara potencijalno ostaju bez novih bezbjednosnih ažuriranja.

Ovaj rok odnosi se na Windows 11 Home i Pro izdanja. Nakon 13. oktobra više neće dobijati mjesečne bezbjednosne zakrpe, ispravke poznatih problema, ažuriranja vremenskih zona niti tehničku podršku. Računari će nastaviti da rade, ali će vremenom postajati sve izloženiji novim bezbjednosnim prijetnjama.

Korisnici poslovnih i obrazovnih izdanja imaju više vremena. Podrška za Windows 11 24H2 Enterprise i Education traje do 12. oktobra 2027. godine, u skladu sa Microsoft-ovim uobičajenim pravilima.

Da biste provjerili koju verziju Windows-a koristite, otvorite Settings kombinacijom tastera Windows + I. Zatim izaberite System > About i pronađite odeljak Windows specifications. Ako pored stavke Version piše 24H2, potrebno je da nadogradite sistem. U istom odjeljku možete provjeriti i da li koristite Home, Pro, Enterprise ili Education izdanje.

Microsoft korisnicima preporučuje prelazak na noviju verziju Windows-a 11, odnosno 25H2 ili 26H2. Najnovije izdanje već je dostupno, a pored bezbjednosnih ažuriranja donosi i optimizacije koje mogu da poboljšaju performanse na starijim računarima.

Za nadogradnju otvorite Settings > Windows Update i uključite opciju Get the latest updates as soon as they’re available. Kada se pojavi obaveštenje da je Windows 11 26H2 dostupan, pokrenite instalaciju.

Ukoliko vam najnovija verzija još nije ponuđena, provjerite da li je dostupna nadogradnja na 25H2. Najvažnije je da, ukoliko koristite Home i Pro izdanja, ne ostanete na verziji 24H2 nakon isteka podrške.

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Tagovi

windows nadogradnja windows 11 microsoft

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