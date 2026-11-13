Instagram mijenja pravila: AI prepoznaje maloljetnike čak i kada se predstavljaju kao odrasli

Kompanija Meta najavila je proširenje primjene vještačke inteligencije za procjenu uzrasta korisnika Instagrama širom svijeta, kako bi milioni tinejdžera bili automatski prebačeni na posebne naloge sa dodatnim zaštitnim podešavanjima.

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Nova tehnologija omogućava kompaniji da na osnovu informacija i aktivnosti povezanih sa korisničkim profilima procijeni da li je riječ o tinejdžerima, čak i kada su prilikom registracije naveli datum rođenja koji pokazuje da su punoljetni, prenosi Rojters.

Korisnici za koje sistem procijeni da su maloljetni biće automatski prebačeni na takozvane tinejdžerske naloge (Teen Accounts), koji podrazumijevaju stroža pravila korišćenja društvene mreže.

Šta se mijenja za tinejdžere na Instagramu?

Posebni nalozi uključuju automatska ograničenja koja se odnose na to ko može da kontaktira sa mladim korisnicima, kakav sadržaj mogu da pregledaju i koliko vremena provode na Instagramu.

Cilj ovih mjera je da se dodatno zaštite maloljetnici, uključujući one koji su prilikom otvaranja naloga naveli netačne podatke o godinama.

Meta je saopštila da će roditelji u Sjedinjenim Američkim Državama tokom novembra početi da dobijaju obavještenja na Instagramu sa objašnjenjima o tome kako kompanija procjenjuje uzrast mladih korisnika.

Roditelji će dobiti i informacije o tome kako mogu da pomognu da podaci o godinama njihove djece budu tačni.

Provjera uzrasta i uz pomoć podataka kompanije Epl

Meta je počela da koristi dodatni sistem provjere uzrasta u Australiji, gdje se oslanja i na podatke kompanije Epl (Apple) o starosnim kategorijama korisnika uređaja.

Kompanija istovremeno nastavlja da uvodi tehnologiju za procjenu uzrasta na Fejsbuku (Facebook), dok se sličan sistem očekuje i na platformi Treds (Threads) kasnije tokom 2026. godine.

Proširenje ovih mjera dio je nastojanja kompanije da unaprijedi prepoznavanje maloljetnih korisnika i primjenu zaštitnih pravila na svojim društvenim mrežama.

Meta pod pritiskom zbog bezbjednosti djece

Najavljene promjene dolaze u trenutku kada se Meta suočava sa brojnim tužbama u kojima se tvrdi da njene društvene mreže negativno utiču na djecu i tinejdžere.

Prema navodima iz izvještaja, kompanija je u avgustu postigla nagodbe vrijedne do 18 milijardi dolara, odnosno oko 15,5 milijardi evra, sa gotovo svim američkim saveznim državama i teritorijama povodom optužbi da njene platforme štetno utiču na mlade korisnike.

Meta je u oktobru postigla i nagodbu sa mladom tužiteljkom u sudskom postupku u Los Anđelesu, u kojem se razmatralo da li su Instagram i Fejsbuk osmišljeni na način koji podstiče zavisnost i doprinosi problemima sa mentalnim zdravljem i poremećajima u ishrani kod mladih.

U okviru dogovora sa američkim državama, kompanija se obavezala da unaprijedi način identifikovanja maloljetnih korisnika, uključujući djecu mlađu od 13 godina, kojoj nije dozvoljeno korišćenje njenih platformi.

Nova tehnologija za procjenu uzrasta trebalo bi da omogući dosljedniju primjenu tih pravila, čak i u slučajevima kada korisnici prilikom registracije ne navedu svoje stvarne godine, piše b92.

(Mondo)