Pravu lasersku pušku sada može da kupi svako: Proizvođač tvrdi da topi metal na 25 metara

Laserska puška DXG1-660 se slobodno prodaje na internetu, a proizvođač joj pripisuje zastrašujuće mogućnosti.

Izvor: VELONR

Laserska puška koja topi metal zvuči kao nešto iz naučnofantastičnih filmova, ali upravo pod tim tvrdnjama se sada prodaje na internetu za manje od 2.000 evra.

Riječ je o modelu DXG1-660 kompanije VELONR, koji izgledom podsjeća na pušku, ali umjesto metaka koristi snažan laserski snop. Proizvođač tvrdi da uređaj razvija čak 660 W laserske snage, što bi ga svrstalo među izuzetno opasne lasere.

Prema navodima prodavca, snop može da topi metalne oštrice sa udaljenosti od 25 metara, ali i da zapali određene materijale na čak 60 metara. Ipak, nezavisni testovi koji bi potvrdili ove tvrdnje za sada nisu dostupni.

Sam uređaj dugačak je 75 centimetara i težak šest kilograma. Uz njega dolazi odvojena baterija sa 28 litijum-jonskih ćelija, koja ukupnu masu povećava na 8,5 kilograma. Baterija se povezuje kablom, dok oprema uključuje i optički nišan, kameru i mogućnost daljinskog aktiviranja.

Još neobičnije od izgleda ovog uređaja jesu njegove navodne namjene.

VELONR ga, između ostalog, reklamira kao uređaj za paljenje vatrometa na daljinu, uklanjanje osinjih gnijezda i kontrolu insekata. Međutim, korišćenje lasera ovakve snage nosi ozbiljan rizik od trajnih povreda i izazivanja požara.

Ukoliko DXG1-660 zaista emituje deklarisanih 660 W laserske snage, pripadao bi klasi 4, najopasnijoj kategoriji lasera. Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) upozorava da takvi laseri mogu da izazovu teška oštećenja očiju i kože, čak i kada se snop odbije od druge površine.

Prodavac navodi da se uz uređaj dobijaju zaštitne naočare, dodatna sočiva, punjač i aluminijumski kofer. Prema uslovima prodaje, svaki primjerak izrađuje se ručno, a povraćaj novca nije moguć.

Ipak, najveće pitanje je koliko je DXG1-660 zaista snažan. Bez nezavisnih laboratorijskih mjerenja nije moguće potvrditi njegove reklamirane mogućnosti. Čak i ako je proizvođač preuveličao specifikacije, to ne znači da je uređaj bezopasan.

Činjenica da se laser ovakvih deklarisanih mogućnosti oglašava na internetu za oko 1.850 evra otvara ozbiljna pitanja o bezbjednosti i kontroli prodaje. Ipak, to što je dostupan za poručivanje ne znači da je njegova kupovina ili upotreba zakonski dozvoljena u svakoj zemlji.