Majkrosoft otkrio šta je izazvalo globalni pad servisa: Greška mjesecima bila neprimijećena

Majkrosoft otkrio da je softverska greška iz jula izazvala globalni prekid rada Autluka i Timsa 12. novembra, kada je više od 80 odsto servera bilo nedostupno.

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Softverska greška koja nije bila poznata vrebala je u računarskim sistemima od jula i prošle sedmice izazvala je prekid rada "Majkrosoftovih" servisa kao što su "Autluk" i "Tims" u cijelom svijetu.

Američki softverski gigant saopštio je da je greška, u kombinaciji sa povećanim saobraćajem i smanjenim kapacitetom servera, izazvala lančanu reakciju.

Na vrhuncu prekida rada u četvrtak, 12. novembra, više od 80 odsto pogođenih servera postalo je nedostupno, prenosi agencija DPA.

Greška je nastala u julu kroz promjenu softvera u centru koji obrađuje saobraćaj podataka za "Majkrosoft 365". Sistem je potom radio bez incidenata više od tri mjeseca.

Raniji testovi nisu uspjeli da otkriju grešku jer su se uglavnom oslanjali na stariju tehnologiju, dok je greška prvenstveno uticala na novije, moćnije servere.

Kvar je kulminirao prošlog četvrtka tokom najgušćeg saobraćaja na internetu u SAD.

Neposredno prije prekida rada, program za video-konferencije "Tims" prebačen je na istu glavnu infrastrukturu kao što je bilo planirano, što je dodatno povećalo promet podataka.

Istovremeno, nešto manje od 14 odsto kapaciteta servera već je bilo privremeno nedostupno zbog drugog tehničkog problema.