Kompanije širom svijeta bilježe nagli porast zahtjeva za godišnji odmor, a iza svega se krije izlazak jedne od najiščekivanijih video-igara u istoriji. Hiljade zaposlenih žele da 19. novembar provedu kod kuće.

Izvor: Rockstar Games

Jedna od najiščekivanijih video-igara svih vremena još se nije pojavila na tržištu, a već je napravila pravu pometnju među zaposlenima širom svijeta. Dok se ljubitelji popularnog serijala „Grand Theft Auto“ pripremaju za izlazak njegovog šestog nastavka, poslodavci u pojedinim zemljama suočavaju se sa neuobičajenim porastom zahtjeva za godišnji odmor.

Razlog je jednostavan - mnogi žele da 19. novembar provedu ispred ekrana, istražujući svijet igre GTA 6, umjesto na radnom mjestu.

Razmjere interesovanja najbolje pokazuju podaci iz Belgije, gdje je broj zahtjeva za odsustvo upravo za taj datum porastao za čak 66 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ove podatke objavila je kompanija za pružanje usluga u oblasti ljudskih resursa „Acerta“, a procjenjuje se da bi između 10.000 i 15.000 zaposlenih u privatnom sektoru moglo dodatno da uzme slobodan dan povodom izlaska igre.

Pogledajte u galeriji fotografije trejlera igre:

Iako se iz podataka o odsustvima ne može sa sigurnošću utvrditi zbog čega je svaki zaposleni zatražio odmor, poklapanje sa datumom izlaska GTA 6 privuklo je veliku pažnju.

Najviše zahtjeva stiže od mlađih zaposlenih

Posebno interesovanje za slobodne dane primijećeno je među radnicima mlađim od 30 godina. U toj starosnoj grupi broj zatraženih dana odmora za 19. novembar bio je 38 odsto veći od uobičajenog nivoa za četvrtak.

GTA

Izvor: Rockstar Games

Pritom, nije povećano interesovanje samo za dan izlaska igre. Zahtjevi su učestaliji i za petak, 20. novembar, što otvara mogućnost da dio zaposlenih planira produženi vikend posvećen novom nastavku čuvenog serijala.

Slična situacija zabilježena je i u Holandiji. Podaci kadrovske platforme „Dyflexis“ pokazuju da su muškarci između 20 i 40 godina podnijeli gotovo četiri puta više zahtjeva za slobodan dan nego godinu dana ranije, mada nisu svi zahtjevi odobreni.

Ni američko tržište rada nije ostalo po strani. Kompanija „BambooHR“, koja pruža usluge u oblasti upravljanja ljudskim resursima, analizirala je podatke za više od 3,4 miliona zaposlenih i utvrdila da je broj zahtjeva za odsustvo 19. novembra porastao za gotovo 13 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Istovremeno, gotovo svaki peti zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama izrazio je želju da tog dana ne radi, dok je među pripadnicima generacije Z zabilježen rast zahtjeva za odsustvo od 32 odsto.

Na novi GTA čekalo se više od 13 godina

Izvor: Shutterstock

Ogromno interesovanje ne iznenađuje kada se uzme u obzir koliko su ljubitelji ovog serijala čekali nastavak. Prethodna igra, „Grand Theft Auto V“, objavljena je u septembru 2013. godine i od tada je postala jedan od najuspješnijih naslova u istoriji industrije video-igara.

Tokom više od jedne decenije prodato je preko 230 miliona primjeraka GTA 5, a igra je uspjela da zadrži popularnost zahvaljujući velikom otvorenom svijetu, brojnim aktivnostima i svom onlajn segmentu.

Za razliku od prethodnog nastavka, radnja GTA 6 smještena je u izmišljenu američku državu Leonidu, inspirisanu Floridom, a igrači će ponovo moći da istražuju čuveni Vice City. U središtu priče nalaze se Lusija i Džejson, dvoje protagonista čiji se životi prepliću u svijetu kriminala.

Milioni primjeraka naručeni prije izlaska igre

Izvor: Shutterstock

Da interesovanje nije ograničeno samo na društvene mreže i zahtjeve za slobodne dane, pokazuju i procjene prodaje. Kompanija za istraživanje tržišta „Sensor Tower“ procijenila je da je do sredine novembra broj digitalnih prednarudžbina premašio deset miliona, a njihova ukupna vrijednost milijardu dolara.

Ipak, riječ je o procjenama, budući da kompanije „Rockstar Games“ i „Take-Two Interactive“ nisu saopštile zvaničan broj unaprijed naručenih primjeraka.

O popularnosti igre govorio je i Kristof Filips, glavni urednik gejming sajta „Pragalicious.com“, koji smatra da uspjeh serijala počiva na njegovoj sposobnosti da privuče mnogo širu publiku od ljudi koji redovno igraju video-igre.



