Albert Rijera ističe Vasilija Kostova kao ključnog igrača Crvene zvezde, očekujući od njega više golova i asistencija u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde se nakon poraza od Lugana (2:3) u Konferencijskoj ligi okreću obavezama u Superligi Srbije. Naredni protivnik je Mladost iz Lučana, a pred taj meč Albert Rijera je govorio o Vasiliju Kostovu - najtalentovanijem igraču kojeg ima u timu.

Španski stručnjak je zadovoljan izdanjima mladog fudbalera, ali vjeruje da on može još više da se istakne golovima i asistencijama. Zbog toga želi da se Kostov prijatnije osjeća kada je u opasnoj zoni i da na tom dijelu terena bude još zapaženiji.

Vidi opis Rijera održao lekciju Vasiliju Kostovu: "Želim da bude ključni igrač Zvezde" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 20 / 20

"Mislim da je potrebno samo da promijeni učinak kada su u pitanju asistencije i golovi. Sve ostalo radi veoma dobro. Možda smo navikli da Kostov učestvuje u postizanju golova i upisuje asistencije. To i očekujem od njega, jer znam da može. Zato želim da u posljednjoj trećini terena preuzme malo više rizika, u driblingu, posljednjem pasu ili završnom udarcu. Ponekad mora da šutira i sa distance. Na tome insistiram kada je on u pitanju", rekao je trener Crvene zvezde u najavi meča protiv Mladosti.

Španski trener pokušava da od Kostova napravi jednog od ključnih igrača svog tima. Nudi mu ogromnu ulogu na terenu, očekuje od njega preuzimanje odgovornosti, a uskoro će zahtijevati i konkretniji učinak.

"Želim da se ne plaši kada se nađe u blizini kaznenog prostora, već da bude odlučniji i preuzme veću odgovornost, da bude jedan od ključnih igrača. U svemu ostalom veoma sam zadovoljan onim što pruža kada imamo loptu. Posebno je važno to što je veoma dobar i u igri bez lopte. Zadovoljan sam, ali znam da može da nam donese i konkretan učinak u vidu golova i asistencija", zaključio je Španac.

Na početku nove sezone Vasilije Kostov ima 14 mečeva, pet golova i dvije asistencije u dresu Crvene zvezde. Pogodio je protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok je u Superligi Srbije imao dva gola i asistenciju protiv Mačve, gol protiv Vojvodine, gol protiv IMT-a i asistenciju protiv Radničkog u Kragujevcu.