"Kostov mora bolje, neću da ga razmazim": Rijera održao lekciju najvećem talentu Zvezde

Trener Crvene zvezde Albert Rijera istakao da od Vasilija Kostova očekuje mnogo više i da mu nisu dovoljni samo golovi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov (18) ovog ljeta nije promijenio klub, jer crveno-bijeli nisu dobili adekvatnu ponudu za veznog igrača. Planirali su čelnici Zvezde da Vasa bude rekordna prodaja u klupskoj istoriji, možda čak i da se prebaci granica od 20 miliona evra, ali... Kostov je i dalje tu, a Albert Rijera smatra da mora biti još bolji u nastavku sezone!

Španski trener je pred gostovanje Železničaru iz Pančeva upitan da li će Vasilije Kostov na neki način biti nagrađen za pobjedonosni gol u prethodnoj rundi i takvu opciju kategorički je odbio! Zapravo, otkrio je da je pričao sa Vasilijem, da mu je ukazao šta se od njega očekuje i da sada

"Ne, jer ne želim da ga razmazim. On mora da postigne još mnogo golova i upiše mnogo asistencija za nas. Kostov je igrač koji može da radi obje stvari. Imao sam individualni razgovor sa njim i objasnio mu da može da bude dobar u pas igri, ali i u vođenju lopte i driblinzima oko šesnaesterca. Očekujem od njega oba segmenta. Svi mi mnogo očekujemo od njega, jer posjeduje veliki kvalitet i ima mnogo dobrih karakteristika, koje moramo da iskoristimo. Ali, kao što ste rekli, poslije jednog gola ne želim da ga razmazim. Želimo više od njega. Zahtijevaćemo više od njega. Mora da pruži više ekipi, ali on naporno radi na tome", rekao je Albert Rijera.

Izvor: MN PRESS

Vasilije Kostov je u novoj sezoni već odigrao 10 mečeva za Crvenu zvezdu, a ima učinak od pet golova i jedne asistencije. Bio je precizan protiv Larna na evropskoj premijeri, protiv Mačve u prvom kolu Superlige imao je dva gola i asistenciju, a zatim je u drugoj rundi učestvovao pogotkom u pobjedi nad Vojvodinom. Na kraju, postigao je jedini gol protiv IMT-a za pobjedu u devetom kolu.

Tokom dosadašnje karijere najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde ima 60 mečeva, 19 golova i osam asistencija. Dobre partije u crveno-bijelom dresu otvorile su mu vrata seniorske reprezentacije, za koju je već odigrao tri meča iako bi po godinama mogao da bude omladinski reprezentativac.