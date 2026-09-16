Turci se obrukali na Evropskom prvenstvu, odmah ispali u grupi

Reprezentacija Turske ispala sa Evropskog prvenstva, nakon šokantnih poraza u grupnoj fazi.

Izvor: Dan Potor / imago sportfotodienst / Profimedia

Evropsko prvenstvo za odbojkašice su osvojili, na Evropskom prvenstvu za odbojkaše se obrukali! Turska je takmičenje na kontinentalnom šampionatu završila već u grupnoj fazi, porazom od Letonije - u meču koji je direktno odlučivao koji tim prolazi dalje. Letonija je stigla do pobjede i nokaut faze - 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16).

U grupi koja se igra u Rumuniji, tačnije u gradu Kluž, Turska nije bila autsajder i očekivalo se da bez većih problema sebi obezbijedi nastavak takmičenja. Ipak, na Evropskom prvenstvu bili su katastrofalni - možda i zato što u muškoj konkurenciji nemaju pandan Melisi Vargas, naturalizovanoj igračici koja je svjetska klasa. Kada su u timu samo Turci, bude problema na najvećoj sceni.

A na Evropskom prvenstvu stvarno ih je bilo mnogo. Turska je na početku takmičenja poražena od Njemačke i Francuske, zatim je uspjela da upiše trijumf protiv Švajcarske, ali su onda uslijedili porazi protiv domaćina Rumunije i Letonije. Vjerovalo se da bi Rumuni i Letonci mogli da "padnu" pred turskim timom, čija je eliminacija najveće iznenađenje dosadašnjeg toka šampionata.

U narednu fazu takmičenja prolaze Francuska, Njemačka, Rumunija i Letonija, a ta četiri tima sada se sele u Bugarsku i tamo nastavljaju takmičenje. U narednoj fazi oni ukrštaju sa timovima iz grupe u kojoj su plasman dalje već obezbijedili Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, ali se još ne zna konačan plasman i parovi u osmini finala.