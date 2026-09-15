"Sudije nam nisu dale objašnjenje": Holanđani ne mogu da prebole poraz od Srbije

Odbojkaški savez Holandije se oglasio poslije meča sa Srbijom.

Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Reprezentacija Srbije je nestvarnim preokretom na Evropskom prvenstvu uspjela da pobijedi Holandiju 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Poslije meča su se nizali i neprijatni komentari rivala, a onda se oglasio i Odbojkaški savez Holandije koji je teško prebolio novi poraz svog nacionalnog tima.

Savez je tekst naslovio: "Lavovska borba, ali Srbija ipak slomila Holandiju", čime je želio da dâ apsolutnu podršku svom timu. "Boreći se kao lavovi, reprezentativci Holandije su na Evropskom prvenstvu u odbojci ipak morali da polože oružje pred Srbijom. Bio je to težak udarac za Holanđane, posebno nakon što su vodili 2:0 u setovima. Teoretski, Holandija i dalje može da izbori plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva sa dvije pobjede, ali za to će morati da joj se poklopi gotovo sve", navodi se u tekstu.

"Poslije poraza od Belgije i Danske, bilo je jasno da je Holandiji bio potreban rezultat kako bi zadržala makar kakav-takav pogled ka četvrtom mjestu u grupi. Sa tim saznanjem naš tim je izašao na teren. Za razliku od prva dva meča, ekipa selektora Džoela Benksa odmah se uhvatila u koštac sa utakmicom. U timu je bilo mnogo više energije, a meč su počeli Joris Berkhaut, Janik Bak, Tom Kups, Sibe Korenblek, Fabijan Plak, Sil Mejs i Džefri Klok."

"Holandija je čak imala četiri meč lopte"

U izvještaju sa meča detaljno su opisane faze u prvom i drugom setu, ali se navodi da je izgubljeni treći set najviše poremetio tim Holandije.

"U trećem setu djelovalo je da će Holandija rano napraviti odlučujući korak ka pobjedi, ali Srbija se nije lako predavala. Ekipa selektora Georgea Krecua počela je da pravi manje grešaka, dok su Holanđani u toj fazi mogli nešto bolje da iskoriste svoje prilike.

Izvor: MN PRESS

Holandija je čak imala četiri meč lopte, ali nije uspjela da zada posljednji udarac. Završnica je bila izuzetno uzbudljiva, ali je uslijedio antiklimaks kada je litvanski sudija Sergej Rodin, nakon što je pregledao čelendž, prvo procijenio da u situaciji u kojoj je Joris Berkhaut odigrao loptu preko mreže nije bilo greške, da bi ubrzo promijenio odluku, moguće nakon sugestije drugog sudije, Slovaka Igora Porvažnika."

"Holandija nije dobila objašnjenje"

Poslije odluke sudija i video provjere koja je našem timu donijela osvajanje seta u ekipi Holandije uvukao se nemir.

"Holandija nije dobila nikakvo objašnjenje, ali je set time bio završen - 30:28 za Srbiju. Bio je to udarac koji Holandija nije mogla da podnese. Vidno uzdrmana ekipa je na početku četvrtog seta bila potpuno nadigrana. Džoelu Benksu je bilo potrebno dosta vremena da ponovo pokrene svoj tim, ali je šteta već bila napravljena - Srbija je dobila četvrti set 25:15.

Vidi opis "Sudije nam nisu dale objašnjenje": Holanđani ne mogu da prebole poraz od Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Sve je tako moralo da bude odlučeno u petom setu, a u njemu se Holandija sjajno vratila u igru, čak i nakon brzog zaostatka od 0:5. Naš tim je uspio da povede 12:11, ali ni tada nije iskoristio nekoliko prilika, što je ekipu na kraju koštalo pobjede - 15:17. Ipak, sa teško osvojenim bodom iz ovog duela, Holandija i dalje ima šanse na Evropskom prvenstvu. Zadatak, međutim, ostaje izuzetno težak, jer je već čeka domaćin Finska i protiv njega mora da pobijedi, baš kao i protiv Estonije u posljednjem kolu."

"Odlazimo razočarani"

Kapiten Joris Berkhaut dobro je opisao osjećanja u ekipi Holandije poslije utakmice. "Naravno da i sa ovog terena odlazite razočarani, ali to je drugačije razočaranje nego poslije prethodna dva meča. Uprkos pozitivnim stvarima koje smo pokazali, ipak ostaje žal. Bolno je što u trećem setu nismo uspjeli da iskoristimo svoje prilike, ali s druge strane, velike zasluge idu cijeloj ekipi, koja je uspjela da se podigne u petom setu. Na terenu smo imali potpuno drugačiju, mnogo bolju energiju. Za to je bilo potrebno nekoliko teških i iskrenih razgovora. Nisu to bili najprijatniji razgovori, ali bili su neophodni."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!