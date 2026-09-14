Srbija mora da naplati najveći preokret Evropskog prvenstva: Dvije pobjede i sve se mijenja u korist "orlova"

Evo kako Srbija može do druge pozicije u grupi i veoma povoljne situacije pred nokaut fazu takmičenja.

Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije odigrala je najčudniji meč na Evropskom prvenstvu - i uspjela da pobijedi Holandiju! Nakon što su u trećem setu spasili tri meč lopte, odbojkaški reprezentativci Srbije osvojili su naredna tri seta i tako sebi praktično obezbijedili plasman u nokaut fazu takmičenja.

Srbiju do kraja grupne faze takmičenja čekaju još mečevi protiv Danske i Belgije, ali je već sada jasno da će na tim utakmicama igrati kako bi sebi popravila plasman u grupi, a ne kako bi obezbijedila četvrto mjesto i nastavak takmičenja. Naravno, biće to izuzetno važni mečevi jer pobjedama može da se popravi situacija na tabeli i izbjegnu Italija ili Slovenija - najjači timovi iz grupe sa kojom treba da se ukrste srpski igrači u nokaut fazi takmičenja.

Šta je potrebno Srbiji?

Pošto se kao glavni kriterijum za formiranje tabele na kraju grupne faze gleda broj pobjeda, Srbija bi jednim trijumfom u posljednja dva kola i zvanično obezbijedila plasman u nokaut fazu takmičenja. Ujedno, jedna pobjeda u naredne dvije runde značila bi i da reprezentacije Holandije i Estonije ne mogu da stignu "orlove" na tabeli.

Ako Srbija ne bi pobijedila ni u jednom od naredna dva meča, odgovaralo bi joj da poraze bilježe i reprezentacija Holandije i reprezentacija Estonije. Srbija je protiv tih selekcija već zabilježila pobjede i to je olakšavajuća okolnost, ali njihovi neuspjesi u nastavku takmičenja omogućili bi Srbiji prolaz u nokaut fazu bez ikakve drame. Sa druge strane, Srbiji se otvara prostor da igra za nešto više.

Kako Srbija može do drugog mjesta?

Ako računamo da su Finci, selekcija koja je domaćin grupe, sa tri pobjede u prva tri kola već istakli kandidaturu za prvo mjesto, preostale tri pozicije tek treba da budu odlučene. Finska do kraja ima mečeve protiv Holandije i Estonije, a to su timovi koji nikako ne mogu da ugroze njihov plasman. I zato je sasvim očekivano da završe na prvom mjestu.

Srbija bi, ukoliko bude na visini zadatka, mogla do drugog mjesta u grupi! Pošto nas do kraja grupne faze čekaju međusobni meč Belgije i Danske, odnosno okršaji Srbije protiv Danske, pa protiv Belgije, jasno je da će se na te tri utakmice odlučivati o plasmanu od drugog do četvrtog mjesta. Pošto sve tri selekcije imaju po dvije pobjede nakon tri odigrana kola, situacija je vrlo jasna.

Ukoliko bi reprezentacija Srbije pobijedila Dansku i Belgiju, ona bi bila druga u svojoj grupi i tako izbjegla najteže rivale iz grupe koja se igra u Italiji. Bio bi to veoma važan posao nsrpske reprezentacije pred selidbu iz Tamperea u Milano, gdje će se igrati određeni mečevi završnice Evropskog prvenstva.

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