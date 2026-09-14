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Epski preokret Srbije na Evropskom prvenstvu: "Orlovi" spasili četiri meč lopte, Luburić uradio nemoguće!

Epski preokret Srbije na Evropskom prvenstvu: "Orlovi" spasili četiri meč lopte, Luburić uradio nemoguće!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije je u nevjerovatnom meču spasila četiri meč lopte i došla do trijumfa poslije pet setova!

Odbojkaši Srbije pobijedili Holandiju na Evropskom prvenstvu Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia

Odbojkaši Srbije upisali su drugi trijumf na Evropskom prvenstvu u trećem kolu. I to tako što su bili na ivici poraza. Gubili su sa 2:0 u setovima i suočavali se sa četiri meč lopte. Ni to nije bilo dovoljno Holanđanima koji su tako završili takmičenje, vratili su se "orlovi" iz mrtvih i preokrenuli - 20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15. Nezaustavljiv je bio Dražen Luburić sa čak 38 poena.

Da su "orlovi" izgubili ovaj meč bili bi upaljeni alarmi, čak bi u opasnosti bio i prolazak u narednu fazu takmičenja. Srećom, ništa od toga se nije dogodilo. Kalkulatori će biti odloženi, bar kada je u pitanju računanje za prolaz dalje. Srpski tim sada drži sve u svojim rukama i kada je konačan plasman u grupi u pitanju.

Veoma je važno da ekipa Georgea Krecua bude na nekoj od prve dvije pozicije, odnosno na drugoj. Prvi su gotovo izvjesno Finci sa maksimalnim skorom 3-0. Srpski tim u naredna dva kola igra protiv direktnih rivala - Danske i Belgije. Dvije pobjede bi znatno uvećale šanse za to drugo mjesto i to bi bilo od velikog značaja.

Zašto? Zato što se Srbija ukršta sa grupom A u kojoj su Italija, Češka i Slovenija, uz Švedsku, Grčku i Slovačku. Dobra vijest je da će imati dan odmora i da onda slijede dva ključna meča.

Kako je tekao meč?

Srbija je izgubila prva dva seta i bila je na pragu da izgubi sa nulom. U trećem setu je Holandija imala čak četiri meč lopte. U jednoj od njih je Dražen Luburić završio skoro na tribinama u pokušaju da ostavi srpski tim u igri. Na kraju je uz malo sreće i donekle spornu odluku sudije srpski tim dobio taj set i vratio se u igru.

Počeli su "orlovi" četvrti set savršeno, poveli sa 5:0 i izgledalo je kao da imaju psihološku prednost i da će da odvedu meč u peti set. Umjesto toga su se Holanđani vratili u set, ali to nije dugo trajalo. Na krilima nevjerovatnog Dražena Luburića je prednost vraćena i četvrti set je pripao Srbiji. To je značilo da se ide u odlučujući, peti.

Srbija je bolje počela peti set i povela sa 4:2, ali je uslijedio preokret i vođstvo od 7:6 za Holandiju. Bila je to najava dramatične završnice koju je riješio Dražen Luburić svojim 38. poenom. Iskorišćena je treća meč lopta.

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Tagovi

Odbojka Srbija Dražen Luburić Holandija

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