Težak poraz Srbije: Finci razbili "orlove" na Evropskom prvenstvu

Odbojkaši Srbije su poraženi u meču sa Finskom na Evropskom prvenstvu (3:0).

Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia

Srbija nije uspjela da napravi iznenađenje i poražena je od Finske u drugom kolu Evropskog prvenstva u odbojci 3:0. Samo je u trećem setu imao nekakvu šansu srpski tim, vodili su izabranici Georgea Krecua, uspjeli da uđu u neizvjesnu završnicu. ali su na kraju rutinski poraženi i ostali su bez bodova.

Nakon pobjede nad Estonijom u prvom kolu sada zaista nije bilo šanse da srpska ekipa iznenadi aktuelnog osvajača Lige nacija i to na njihovom terenu. Srbija je sada sa tri boda na četvrtom mjestu grupe ispred Holandije i Estonije koje su bez bodova, Finska je prva sa osam bodova, druga je Danska sa šest, dok Belgija ima četiri.

U srpskom timu je Lazar Marinović imao 14 poena, dok je Dražen Luburić bio odličan sa 11. Ipak nije to bilo ni izbliza dovoljno za bodove. Nema više Srbija prava na greške i u ponedjeljak Srbija igra sa Holandijom već od 16 časova.

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