"Ljudi, znamo da vas nerviramo": Dražen Luburić se obratio navijačima u Srbiji

Srpski odbojkaš Dražen Luburić imao je poruku za sve u Srbiji.

Izvor: Arena premium/Screenshot

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu, pošto je poslije nevjerovatne drame u pet setova slavila protiv Holandije. Trebalo je da ovo bude "lak zadatak" za "orlove" protiv tima koji još uvijek nema nijedan trijumf na prvenstvu, ali ispostavilo se da će im biti potreban veliki preokret i superheroj Dražen Luburić.

Srpski odbojkaš je odigrao nestvaran meč postigavši 38 poena, uz ključne poene u trećem setu kada su srpski igrači bili na rubu poraza. Imao je sjajan procenat realizacije od 63 odsto i utisak je da je Srbiji bio potreban jedan ovakav meč, kako bi turnir nastavila u boljem ritmu.

Svjestan je i Luburić da ne izgledaju onako kako smo navikli, ali obećava bolje partije u nastavku turnira.

Izvor: MN PRESS

"Pokušao sam da prebacim pritisak, da ga pretvorim u nešto drugo, da se zabavimo, da bude uzbudljivo, ako to uradite onda počinjete da uživate u utakmici i ne razmišljate o pritisku", rekao je Luburić, a onda poslao poruku srpskim navijačima:

"Ljudi, hvala što nas podržavate, znamo da vam idemo na živce često. Šta da radimo, borimo se i hvala vam", rekao je srpski as sa osmijehom na licu.

Sljedeću priliku za dokazivanje, izabranici Georgea Krecua imaće u srijedu kada će odmjeriti snage sa Danskom i biće to direktan duel za treću poziciju u grupi.

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