"Želim da ovo čuju svi u Srbiji": Kapiten Jovović otkrio veliku bruku na Evropskom prvenstvu

Nikola Jovović ispričao je šta se desilo tokom jedne sporne situacije na meču sa Holanđanima, nije mogao da vjeruje šta je doživio.

Izvor: Instagram/ossrb

Kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Jovović otkrio je šta se dešavalo u trenucima najveće drame na utakmici protiv Holanđana. Rivali su se ponašali izuzetno nesportski, a nakon jednog poena su prešli sve granice fer-pleja.

Jovović je to doživio kao još jednu lekciju kao jedan od najiskusnijih na terenu i obratio se cijeloj naciji poslije nestvarnog preokreta. Njegova poruka je bila da treba vjerovati do kraja i da se požrtvovanost i poštenje uvijek isplate.

"Samo jednu stvar bih volio da kažem, da zapamte sve mlađe generacije i, nadam se, svi treneri u Srbiji. Na skoro 2:0, znači gubili smo tri razlike...Trener reprezentacije Holandije, velike reprezentacije... Kad su pokušali da uzmu poen, da obmanu sudiju, da kažu da nisu vidjeli da je lopta u tribini... Prišao sam do sudije i pitao sam ga da li je moguće da se to dešava na internacionalnom nivou i da ne žele da priznaju. I on je rekao: 'Ja sam vidio, ja ću da sudim'", rekao je kapiten Srbije i nastavio:

"Pitao sam trenera i kapitena i još jednog igrača Holandije zašto ne budu makar fer-plej, jer svi volimo ovaj sport i sve može da se vidi video provjerom. Oni su izgovorili: "We don't give a f*ck about fair-play, f*ck off". (prim.prev. Nije nas briga za fer-plej, od*ebi). Nije to momenat što su oni to izgovorili meni ili mojoj ekipi... Samo to razmišljanje... Mene to uopšte ne pogađa, taj momenat, nego ne možeš da ideš protiv nekog ko je mnogo više od svega ovoga. Tako da sam mu rekao na 2:0: 'Mi ovo pobjeđujemo'", rekao je Jovović.

Srbija je okrenula poslije 2:0 i slavila poslije drame u pet setova, što će biti veliki zalet za meč sa Danskom.

"Iskreno, odigrali smo lijepo. E sad, to što su oni igrali prva dva seta bez greške - to svaka njima čast. To što mi nismo klonuli duhom, kao što jesmo juče - svaka nama čast. I to je to", zaključio je iskusni as.

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