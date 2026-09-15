"Ovi momci su pobijedili Brazil": George Krecu svima očitao lekciju poslije ludog preokreta

Selektor Srbije svim silama vjeruje u svoj tim i najavljuje bolje partije.

Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu, bio je potpuno otvoren poslije dramatične pobjede protiv Holandije. Nisu uspijevali "orlovi" da pronađu dobru igru od starta prvenstva, ubjedljivo su poraženi od Finaca, ali je ova partija najavila lijepe stvari. Uspjeli su da se podignu kao tim i narednu šansu za dokazivanje imaće protiv Danske u srijedu.

"Možda nisam rođen u vašoj zemlji, ali ovo je i dalje moj tim. Mislim da svako može da potvrdi da sam od prvog trenutka kada sam došao pokušavao da pružim sve što znam o odbojci, zajedno sa svojim stručnim štabom. Podržavam sve što se radi oko ovog tima i za ovaj tim", rekao je Krecu za RTS.

Svjestan je da je bilo kritika poslije uvodnih mečeva na šampionatu Evrope, ali vjeruje u svoj tim.

"Ovim poslom se bavim već 28 godina. Ako ne znam da mi ovakve stvari ponekad dolaze kao bumerang, onda moram da prestanem da se bavim ovim poslom. Ali i dalje ga volim", naveo je selektor Srbije.

Srbija je gubila 2:0 u setovima, bila na rubu poraza, a onda su nam Holanđani dali potrebnu varnicu.

"Bili smo u paklu i uspijevali da se izvučemo, ali i dalje je dio puta ispred nas. Najvažnije je da momci mogu da preuzmu vođstvo. Kada nešto uđe pod kožu ili protivnici pogriješe i počnu da provociraju, to može loše da se završi po njih. Danas se loše završilo po njih. Mislim da su dodali "ulje na vatru" i momci su se vratili u igru", naglasio je Krecu.

Podsjetio je da su mnogi od sadašnjih reprezentativaca Srbije prošle godine pobijedili Brazil i da nisu zaboravili da igraju odbojku.

"Znamo da možemo da igramo odbojku. Mnogi od ovih momaka koji su bili na terenu prošle godine su pobijedili Brazil. To znači da imamo igrače. I momci koji sada sjede na klupi igrali su dobru odbojku ovog ljeta", rekao je Krecu.

Govorio je o psihološkom pritisku i ulozi favorita, što je breme koje nije lako nositi.

"Podsjećao sam ih da će se mala zemlja velikog srca uvijek kao luda boriti protiv najvećih zemalja. Svaki put kada izađete na teren i ljudi vas posmatraju kao favorita, biće teško i naporno. Znali smo da će biti teško, ali nismo bili u ritmu. Ritam je došao na kraju, odnosno u drugom dijeli drugog seta", objasnio je Krecu.

Srbija tek ima šta da pokaže na Evropskom prvenstvu i pristup ne smije da se mijenja ni protiv jednog rivala.

"Bilo je razgovora sa nekim momcima sinoć, ali i jutros prije nego što smo počeli video-analizu. Tim želi da se takmiči i pokaže pravo lice. Stručni štab nikada nije radio drugačije. Uvijek je pritiskao i pokušavao da momcima pruži najbolje informacije", rekao je selektor i zaključio:

"Od prve do posljednje lopte ništa se nije promijenilo. Sve je bilo isto. Sljedeća utakmica je sada najvažnija. Potrebno je da se odmorimo".

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