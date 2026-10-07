logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iga Švjontek: "Imam samo jednu riječ za Novaka Đokovića - nadljudski"

Iga Švjontek: "Imam samo jednu riječ za Novaka Đokovića - nadljudski"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković osvojio je sedmu titulu u Pekingu, a Iga Švjontek ga je opisala kao najvećeg svih vremena. Njegova konstantnost je impresivna, kaže Poljakinja.

Iga Švjontek o Novaku Đokoviću najveći svih vremena Izvor: Tennis Channel/X/Printscreen

Srpski teniser Novak Đoković nastavio je dominaciju u Pekingu gdje je došao do sedme titule i ima skor od 34:0, a posebno je impresivno što se u glavni grad Kine vratio poslije 11 godina pauze - i opet pokazao isti nivo tenisa. To je oduševilo sve tenisere i teniserke koji se trenutno takmiče u Pekingu, pa je o njemu pohvalno pričala i nekadašnja prva na WTA listi - Iga Švjontek.

Nakon što je pobijedila američku teniserku srpskih korijena Ivu Jović, i ostvarila plasman u četvrtfinale Pekinga, uzela je riječ i imala šta da kaže o Novaku Đokoviću koga je opisala kratko: "On je najveći svih vremena i tačka".

Šta je Iga Švjontek rekla o Đokoviću?

"Ono što Đoković pokazuje, iz sezone u sezonu, ta nevjerovatna konstantnost... Kao što je već pomenuto - osvojio je sedmu titulu ovdje u Pekingu i to je nevjerovatno. Postiže rezultate koji djeluju gotovo nadljudski, a ipak dokazuje da su mogući. Zaista je nevjerovatan, toliko odlučan i motivisan. Definitivno nam je svima uzor", rekla je Iga Švjontek.

Čestitala mu je na 102. tituli u karijeri i zamolila ga da nađe malo više vremena za nju:

"Voljela bih da me još malo podučava kako da 'riterniram', jer mislim da je najbolji ritern igrač na svijetu. Sve što kaže ima ogromnu vrijednost. Takođe je nevjerovatno otvoren u razgovorima sa svima. Nije ovo prvi put da sam mogla da ga pitam nešto. Uvijek je imao nešto mudro da kaže i bio je spreman da podijeli svoje znanje".

Zaključila je riječima:

"Divno je vidjeti igrače kojima je stalo i do razvoja drugih igrača. Mislim da je zaista sjajna osoba i veoma cijenim to što radi Đoković".

Kako je Đoković pomogao Švjontek?

Novak Đoković uči Igu Švjotenk
Izvor: YouTube/Punto Final

Novak Đoković je po dolasku u Peking, prije desetak dana, izdvojio nekoliko minuta i za Igu Švjontek i pomogao joj je kako da "namjesti" prilazne udarce koji su joj bili problematični u posljednje vrijeme, što je ona odmah implementirala u svoju igru i zaista igra odlično u Kini.

Pobijedila je Ivu Jović 6:1, 6:3, a za plasman u polufinale boriće se protiv Mertens iz Belgije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Iga Švjontek Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC