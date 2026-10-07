Iga Švjontek: "Imam samo jednu riječ za Novaka Đokovića - nadljudski"

Novak Đoković osvojio je sedmu titulu u Pekingu, a Iga Švjontek ga je opisala kao najvećeg svih vremena. Njegova konstantnost je impresivna, kaže Poljakinja.

Izvor: Tennis Channel/X/Printscreen

Srpski teniser Novak Đoković nastavio je dominaciju u Pekingu gdje je došao do sedme titule i ima skor od 34:0, a posebno je impresivno što se u glavni grad Kine vratio poslije 11 godina pauze - i opet pokazao isti nivo tenisa. To je oduševilo sve tenisere i teniserke koji se trenutno takmiče u Pekingu, pa je o njemu pohvalno pričala i nekadašnja prva na WTA listi - Iga Švjontek.

Nakon što je pobijedila američku teniserku srpskih korijena Ivu Jović, i ostvarila plasman u četvrtfinale Pekinga, uzela je riječ i imala šta da kaže o Novaku Đokoviću koga je opisala kratko: "On je najveći svih vremena i tačka".

Šta je Iga Švjontek rekla o Đokoviću?

"Ono što Đoković pokazuje, iz sezone u sezonu, ta nevjerovatna konstantnost... Kao što je već pomenuto - osvojio je sedmu titulu ovdje u Pekingu i to je nevjerovatno. Postiže rezultate koji djeluju gotovo nadljudski, a ipak dokazuje da su mogući. Zaista je nevjerovatan, toliko odlučan i motivisan. Definitivno nam je svima uzor", rekla je Iga Švjontek.

Čestitala mu je na 102. tituli u karijeri i zamolila ga da nađe malo više vremena za nju:

"Voljela bih da me još malo podučava kako da 'riterniram', jer mislim da je najbolji ritern igrač na svijetu. Sve što kaže ima ogromnu vrijednost. Takođe je nevjerovatno otvoren u razgovorima sa svima. Nije ovo prvi put da sam mogla da ga pitam nešto. Uvijek je imao nešto mudro da kaže i bio je spreman da podijeli svoje znanje".

Zaključila je riječima:

"Divno je vidjeti igrače kojima je stalo i do razvoja drugih igrača. Mislim da je zaista sjajna osoba i veoma cijenim to što radi Đoković".

Kako je Đoković pomogao Švjontek?

Novak Đoković uči Igu Švjotenk Izvor: YouTube/Punto Final

Novak Đoković je po dolasku u Peking, prije desetak dana, izdvojio nekoliko minuta i za Igu Švjontek i pomogao joj je kako da "namjesti" prilazne udarce koji su joj bili problematični u posljednje vrijeme, što je ona odmah implementirala u svoju igru i zaista igra odlično u Kini.

Pobijedila je Ivu Jović 6:1, 6:3, a za plasman u polufinale boriće se protiv Mertens iz Belgije.

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