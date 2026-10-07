"Titula u Pekingu je teniska farsa": Novak Đoković nema mira zbog Britanaca ni kad slavi

Britanski "Independent" u tekstu posvećenom tituli Novaka Đokovića u Pekingu pisao o tome kako nije ni završio polufinale i finale, osvrćući se na problematičan kalendar. Upravo je Đoković bio prvi koji je ukazivao na to, a onda su ga ignorisali.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković uspio je da u 40. godini osvoji titulu u Pekingu gdje je nepobjediv. Ima sedam titula i skor 34:0, nešto što je nezapamćeno u istoriji tenisa, međutim umjesto da se to ističe u prvi plan i da se govori o njegovom povratku u veteranskim godinama, uz nevjerovatan nivo tenisa koji je pokazao protiv najboljeg igrača godine Saše Zvereva, opet se "podmeću" neke druge stvari.

Tako je britanski "Skaj Sport" odmah poslije Đokovićeve 102. titule pisao o tome da Srbin nije imao meč-loptu u polufinalu i finalu, a sada i britanski "Independent" potencira sličnu stvar. Kako je Đoković kriv što je Medvedev diskvalifikovan tri poena prije nego što će izgubiti meč, odnosno što je De Minor predao meč u trenutku dok je gubio 7:6, 0:1?

"Finale u Pekingu je farsa"

Autorka teksta Flo Kliford sa "Independenta" potencira u svom tekstu da je finale u Pekingu, samim tim i Đokovićeva titula, zapravo "farsa" koja je otkrila najveći problem svjetskog tenisa.

"Povrede i diskvalifikacija dovele su do toga da posljednja tri meča u Pekingu budu završena bez odigrane meč-lopte, što oslikava probleme sa kojima se tenis suočava zbog prenatrpanog i iscrpljujućeg kalendara", poručuje se.

"Neobičan detalj u vezi sa sedmom titulom Novaka Đokovića u Pekingu jeste to što su posljednja tri meča turnira završena, a da nijedna meč-lopta nije odigrana. Danil Medvedev je diskvalifikovan zbog toga što je lopticom pogodio gledaoca, dok su oba polufinalista iz druge polovine žrijeba, Hubert Hurkač i Aleks de Minor, na kraju predala svoje mečeve zbog povreda, pri čemu je Australijanac odustao u samom finalu", navodi autorka koja je to istakla u prvi plan, a potom je pokušala da se "opere" stavljajući Đokovića ponovo u fokus.

"To ni na koji način ne umanjuje Đokovićev uspjeh, budući da iza njega stoji prilično težak period, ali je u Pekingu igrao tenis u svom prepoznatljivom izdanju. Ipak, sve ovo ponovo skreće neprijatnu pažnju na dva problema sa kojima tenis odbija da se suoči: ponašanje igrača i problematičan kalendar, kao i njegov uticaj na povrede koje su u posljednje vrijeme desetkovale ATP i WTA".

Tenis pati, a zaboravljate Novaka?

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

"Ovo neočekivano izdanje Pekinga, koje je bilo obilježeno velikim brojem povreda, pratila je vijest da je prvi teniser svijeta Janik Siner odlučio da prijevremeno završi sezonu kako bi liječio povredu koljena. Taj problem ga je odvojio od terena još od osvajanja Vimbldona početkom jula, a sada se neće vraćati prije januara, u najboljem slučaju", dodaje se u tekstu i konstatuje da je čudno da 25-godišnjak mora da razmišlja "dugoročno o svojoj karijeri".

"Italijan je od marta do maja osvojio pet uzastopnih mastersa, od kojih su četiri bila naširoko kritikovana zbog toga što traju po dvije nedjelje, uz malo vremena za oporavak između njih. Siner je postao najmlađi teniser koji je osvojio sve masterse. Ali po koju cijenu?", navodi autorka i primjer Karlosa Alkaraza koji je dugo bio povrijeđen.

Vidi opis "Titula u Pekingu je teniska farsa": Novak Đoković nema mira zbog Britanaca ni kad slavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Zbog toga ističe da nakon godine "Sinkaraza", koja je obilježila 2025, ove sezone vidjeli smo samo jedan njihov duel u finalu Monte Karla, pa čitav tenis trpi zbog toga.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Kriza sa povredama u tenisu veća je od njih dvojice, ali za sport koji se bori za TV prostor i zanimljive priče, poražavajuće je što je njegova najveća atrakcija praktično bila fusnota ove sezone. Ne bi bilo toliko loše kada bi postojala grupa igrača sposobna da preuzme njihovu ulogu, ali su mnogi iz njihove generacije takođe bili van terena", ističe se i navode se primjeri Runea, Drejpera i Fisa, pa Zvereva koji je iskoristio prostor.

"Novak Đoković nije iskoristio svoje prilike na najvećoj sceni i muči se sa sporim i neizbježnim propadanjem svog tijela, 39-godišnjak je i dalje jedan od najboljih aktivnih tenisera što je upečatljivo pokazao pobijedivši Sašu Zvereva na putu do titule u Pekingu. On je usavršio umjetnost igranja znatno manjeg broja turnira kako bi zaštitio svoje tijelo; Alkaraz i Arina Sabalenka takođe su poručili da će ubuduće početi da preskaču obavezne turnire zarad dugovječnosti svojih karijera".

Promjene u tenisu?

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Interesantno je da baš u trenutku kada se Novak Đoković vraća i osvaja titule, pokazujući da može da se prilagodi i nemogućim uslovima, počinje da se priča o promjenama u kalendaru - na šta sam ukazuje godinama i svi ga ignorišu.

"Ovaj dio sezone često djeluje kao da svi odjednom izgube zamah, a energija koja igrače i gledaoce nosi kroz grend slemove iznenada nestane. Ema Navaro, nekadašnja polufinalistkinja US Opena, još jedna je igračica koja je u potpunosti propustila azijsku turneju kako bi se pripremila za 2027. godinu, nakon što je otvoreno govorila o nizu iscrpljujućih zdravstvenih problema zbog kojih je tokom 2023. i 2024. godine bila potpuno iscrpljena, izgladnjela i mentalno slomljena", navodi se i dodaje:

"Kada sport igrače gura do takvih granica, vjerovatno je vrijeme da preispita neke stvari. Možda bi pomogla vansezona koja bi se makar djelimično protezala i u narednu kalendarsku godinu, umjesto da pripreme za Australijan open počinju čak i prije Nove godine".

"(...) Igrači sada kao prioritet postavljaju reformu kalendara i sve glasnije govore o šteti koju njihova tijela trpe. Dosta je, poručuju. Ali šta će se promijeniti?"

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