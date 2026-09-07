logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto Zvezda nije prodala Kostova? "Ja sam tako htio, želim svima da dokažem"

Zašto Zvezda nije prodala Kostova? "Ja sam tako htio, želim svima da dokažem"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zvezdin vezista Vasilije Kostov imao je želju da ostane na Marakani još godinu dana.

Vasilije Kostov nije prodan jer je htio da ostane u Zvezdi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 180. vječitom derbiju, i tako učvrstili prvo mjesto u Superligi Srbije, što će bar umalo ublažiti rane poslije ispadanje iz Lige šampiona i Lige Evrope. Crveno-bijeli će u Ligi konferencija imati važnog aduta, Vasilija Kostova, koji je potpuno neočekivano ostao na Marakani ovog ljeta.

Trebalo je da Kostov bude istorijski izlazni transfer Zvezde, ali će talentovani vezista sačekati još godinu dana iza inostranu scenu. Bio je starter u derbiju i nimalo nije razočaran što u ovom prelaznom roku nije napravio iskorak u karijeri. 

"Ja sam i htio da ostanem još godinu dana i ta želja mi se ispunila. Daću sve od sebe da navijačima i sebi dokažem da je trebalo da ostanem i da sam igrač za veliku scenu", rekao je Kostov nakon utakmice.

Zadovoljan je svojim učinkom u derbiju, iako nije postigao gol. "Borio sam se, dao sve od sebe. Mislim da sam dobro odigrao. Mislim da je i trener zadovoljan, uradili smo sve što je tražio do nas".

Partizan je postigao najbrži gol u istoriji vječitih derbija, ali je srpski šampion imao reakciju. Stigli su do preokreta već u prvom poluvremenu, dok su u drugom uspjeli da sačuvaju rezultat.

"Niko nije pao, spustio glavu, bodrili smo jedni druge, nikog nismo krivili. Ova pobjeda bi mogla da nas podigne, jer nismo pali poslije Plzenja, a smatram da ćemo sada biti još bolji".

Od dolaska Alberta Rijere, Kostov ima nešto drugačiju poziciju u timu, ali ta promena mu odgovara.

"Igram malo defanzivnije, ali snalazim se dobro. Sviđa mi se što imam više loptu u nogama, što mogu da kontrolišem igru, međutim, volim i kada sam bliže golu. Obje pozicije mi odgovaraju. Mislim da ću dosta napredovati kod Rijere, daću sve od sebe da tako bude", rekao je Vasilije Kostov.

Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC