Zašto Zvezda nije prodala Kostova? "Ja sam tako htio, želim svima da dokažem"

Zvezdin vezista Vasilije Kostov imao je želju da ostane na Marakani još godinu dana.

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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 180. vječitom derbiju, i tako učvrstili prvo mjesto u Superligi Srbije, što će bar umalo ublažiti rane poslije ispadanje iz Lige šampiona i Lige Evrope. Crveno-bijeli će u Ligi konferencija imati važnog aduta, Vasilija Kostova, koji je potpuno neočekivano ostao na Marakani ovog ljeta.

Trebalo je da Kostov bude istorijski izlazni transfer Zvezde, ali će talentovani vezista sačekati još godinu dana iza inostranu scenu. Bio je starter u derbiju i nimalo nije razočaran što u ovom prelaznom roku nije napravio iskorak u karijeri.

"Ja sam i htio da ostanem još godinu dana i ta želja mi se ispunila. Daću sve od sebe da navijačima i sebi dokažem da je trebalo da ostanem i da sam igrač za veliku scenu", rekao je Kostov nakon utakmice.

Zadovoljan je svojim učinkom u derbiju, iako nije postigao gol. "Borio sam se, dao sve od sebe. Mislim da sam dobro odigrao. Mislim da je i trener zadovoljan, uradili smo sve što je tražio do nas".

Partizan je postigao najbrži gol u istoriji vječitih derbija, ali je srpski šampion imao reakciju. Stigli su do preokreta već u prvom poluvremenu, dok su u drugom uspjeli da sačuvaju rezultat.

"Niko nije pao, spustio glavu, bodrili smo jedni druge, nikog nismo krivili. Ova pobjeda bi mogla da nas podigne, jer nismo pali poslije Plzenja, a smatram da ćemo sada biti još bolji".

Od dolaska Alberta Rijere, Kostov ima nešto drugačiju poziciju u timu, ali ta promena mu odgovara.

"Igram malo defanzivnije, ali snalazim se dobro. Sviđa mi se što imam više loptu u nogama, što mogu da kontrolišem igru, međutim, volim i kada sam bliže golu. Obje pozicije mi odgovaraju. Mislim da ću dosta napredovati kod Rijere, daću sve od sebe da tako bude", rekao je Vasilije Kostov.