Crvena zvezda dovodi Špance na "Marakanu": Zvezdan Terzić otkrio važan plan kluba

Zvezdan Terzić najavljuje dolazak španskih trenera u Crvenu zvezdu i Grafičar, vjerujući u novi stil igre.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/Zvezda TV

Generalni direktor Zvezdan Terzić rekao je da sa njim na čelu kluba crveno-bijeli potpuno vjeruju u trenera Alberta Rijeru, uprkos bolnim evropskim porazima od Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope i od Lugana u četvrtak uveče u Ligi konferencija. Terzić je tu tvrdnju potkrijepio najavom da će prvak Srbije dovesti španske trenere i u svoju filijalu, Grafičar, i u svoje mlađe kategorije.

"Vjerujem u španski način igre, razmišljanja, sa visokim pritiskom, sa velikim posjedom, direktnim fudbalom... Ovih dana smo razmišljali i obavili smo dosta razgovora jer planiramo da španske trenere dovedemo u Grafičar i za trenere omladinaca i kadeta, da pripremamo igrače dugoročno za ono što se pokazalo najboljim na svijetu", kazao je Terzić novinarima pred polazak za Beograd.

Terzić je rekao da je čitav klub spreman da uči od Španaca.

"Nisu Španci slučajno prvaci Evrope i svijeta, a sve mlađe kategorije takođe su prvaci, omladinci, kadeti... Nije sramota ne znati, već je sramota praviti se tvrdoglav, bandoglav i tvrditi da smo najpametniji na svijetu. Ja to neću i dok budem odlučivao u klubu znamo put. Ne želimo Zvezdu koja se muči, već koja igra atraktivan fudbal", dodao je generalni direktor crveno-bijelih.

"Ne pamtim ovako tečnu Zvezdu"

I pored poraza u dramatičnoj završnici u Švajcarskoj, Terzić nema dilemu oko toga da li je Rijera pravo rješenje.

"Naravno da smo komentarisali utakmicu tokom igre. Možda smo odigrali slično u februaru protiv Lila u Lilu, a ne pamtim da je Zvezda igrala ovako tečno, dopadljivo, atraktivno, to mora da bude Zvezdin put", naglasio je generalni direktor Zvezde.

Rijera: Dobili smo temelj igre, ovako mora Zvezda

Španski stručnjak Albert Rijera poslije utakmice u Luganu bio je izuzetno ljut zbog tretmana Zvezde kod sudija u UEFA takmičenjima. Dan kasnije, na svojim društvenim mrežama objavio je poruku čitavoj javnosti, a prije svega navijačima Zvezde, koje uvjerava da je njegov tim postavio temelj svoje igre.

"Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencije. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat... Pravili smo greške, a ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo željeli i zaslužili... Ali dobili smo nešto mnogo vrednije - postavili smo temelj našeg stila igre. Ovo je put kojim treba da idemo!", naveo je Rijera.

"Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali da razumiju ideju, karakter i vjeru u ono što radimo, uživajući u igri i držeći se jasnog plana. Okrećemo se narednoj utakmici, da bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro donijeti radost i zadovoljstvo. Ovaj proces je zajednički — navijači, klub i igrači! Strpljenje, vrijeme i LJUBAV", napisao je Rijera na Instagramu.

Šta je sada pred Zvezdom?

Zvezda će u subotu imati dan za predah i pripremu za nedjelju i meč protiv Mladosti iz Lučana (nedjelja, 16 časova). Poslije toga će se opet okrenuti Evropi i susretu sa Kopenhagenom u četvrtak na "Marakani".

Bonus video: Lugano - Zvezda

Lugano - Crvena zvezda 3:2 Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO)