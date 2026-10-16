Trener Lugana odbrusio Albertu Rijeri: "Bolje opet pogledaj utakmicu"

Nakon što je Albert Rijera istakao da je Zvezda izgubila zbog lošeg suđenja i manjka sreće, njemu je odgovorio trener Lugana Matijas Kroći-Troti.

Izvor: YouTube/FC Lugano/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda poražena je na startu ligaške faze Lige konferencija i to na najbolniji način. Vodila je Zvezda u Luganu 2:1, da bi potpuno potonula u završnici, kada je klub iz Švajcarske napravio preokret i slavio golom iz penala u 90. minutu. Na kraju, 3:2 za Švajcarce koji su i te kako bili motivisani, posebno njihov trener Matijas Kroći-Torti koji je već pet godina na klupi Lugana i ima već iskustva sa Albertom Rijerom.

Zato je poslije meča Matijas Kroći-Torti ušao i u "sukob" sa Albertom Rijerom, koji je prije njega istakao da je Zvezda izgubila zbog sreće i lošeg suđenja, alarmirajući i klub da mora da reaguje kod UEFA da se ovakve stvari ne bi ponavljale u budućnosti.

Šta je trener Lugana rekao Rijeri?

"Već sam rekao da je on imao sreće prije dvije godine protiv nas, kada smo primili gol u 93. minutu (na meču Celje - Lugano, prim. aut.), tako da bi danas trebalo da pogleda drugo poluvrijeme utakmice", rekao je Matijas Kroći-Torti u burnom izlaganju.

Neću čak ni da komentarišem, jer je to njegovo viđenje, a moje je potpuno drugačije. Ja sam vidio ekipu koja je znala šta treba da radi do poslednjeg minuta. Mi smo poveli sa 2:1 golom Berensa. Niko od 7.800 ljudi koji su danas bili na stadionu ne može da tvrdi drugačije, tako da je to njegovo mišljenje. Ja sam svakako znao kakav je plan za utakmicu. Oni su jači od nas, imaju veći kvalitet, tako da smo morali da znamo da čekamo, da trpimo i da na kraju preokrenemo utakmicu".

Prema njegovim riječima, Lugano je znao šta radi: "Plan je bio savršen, tako da večeras svakako nije nemoguće govoriti o sreći. Naprotiv, ako neko govori o sreći, onda sigurno ne poštuje moje momke".

Šta je rekao Rijera?

Izvor: RTS / Printscreen

"Ovo je bio masterklas, postojao je samo jedan tim na terenu. Nisam zadovoljan kako smo fizički izgledali, ali ne možemo da pričamo o fudbalu kada najbitnije stvari nisu o fudbalu", rekao je Rijera istakavši da je Lugano imao sreće, a da je sudija iz Njemačke Badštubner oštetio Zvezdu.

"Zbog penala nismo u Ligi Evrope, zbog penala nismo pobijedili večeras. Ne pričamo o fudbalu. Ovo je moj klub. Posvećen sam mu. Želim da se takmičim. Mora da se istraži, možda UEFA ne želi nas u Evropi. Ako ne želi, nek kaže zašto?", kazao je Španac.

Šta dalje za Zvezdu?

Poslije prvog kola Crvena zvezda je na nula bodova, ali ostaje još pet utakmica u kojima će juriti mjesto među prve 24 ekipe, koje donosi prolazak u narednu fazu. Evo i kako izgleda raspored Crvene zvezde: