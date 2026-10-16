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Zvezdan Terzić se oglasio zbog Kataija: "Ko se ogriješi, sam sebe kazni"

Zvezdan Terzić se oglasio zbog Kataija: "Ko se ogriješi, sam sebe kazni"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je govorio o situaciji u klubu i kazni za Kataija nakon poraza od Lugana.

Zvezdan Terzić je govorio o situaciji u Zvezdi i kazni za Kataija Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić se oglasio poslije poraza tima iz Ljutice Bogdana u prvom kolu Lige konferencija. Prisutnima na aerodromu pri povratku iz Lugana govorio je o podršci koju i dalje uživa trener Albert Rijera, kao i o načinu na koji Španac komanduje timom. Podrška Terzića nije upitna i pored raznih neslaganja igrača i trenera.

Zvezdan Terzić je pojasnio situaciju u klubu. Suspenzija Aleksandra Kataija izazvala je veliko interesovanje, a sam poraz u Luganu postavlja pitanje hoće li igrači izvući lekciju i na koji način. Terzić tvrdi: "Ko se ogriješi, sam sebe kazni".

"Ono što je Rijera rekao - nije ih kaznio. Sami se igrači kažnjavaju. Ko se ogreši, sam sebe kazni. Katai je kažnjen novčano i dve utakmice van tima. Igraće već za vikend", rekao je Zvezdan Terzić.

"Ivanić je bio povrijeđen, odradio je trening sa ekipom u ponedjeljak, tako da sve te spekulacije, da se stvori loša atmosfera - pišite propalo. Mi znamo šta hoćemo. Rijera ima dvogodišnji ugovor i dugo smo pokušavali da ga dovedemo, iako smo drugačije tada pričali i htjeli da sačuvamo ambijent oko kluba jer smo imali trenera", dodao je.

Na kraju je zaključio: "Znate da sam pričao da nije slučajno španski trener tu gdje jeste. Ako hoćemo da napredujemo, moramo da pratimo trendove".

Šta dalje za Zvezdu?

Poslije prvog kola Crvena zvezda je na nula bodova, ali ostaje još pet utakmica u kojima će juriti mjesto među prve 24 ekipe, koje donosi prolazak u narednu fazu. Evo i kako izgleda raspored Crvene zvezde:

  • 1. kolo - 15.10.2026. Lugano - Crvena zvezda 3:2
  • 2. kolo - 22.10.2026. Crvena zvezda - Kopenhagen (18.45)
  • 3. kolo - 05.11.2026. Crvena zvezda - Inter Eskaldes (18.45)
  • 4. kolo - 26.11.2026. Gent - Crvena zvezda (21.00)
  • 5. kolo - 10.12.2026. Iberija - Crvena zvezda (18.45)
  • 6. kolo - 17.12.2026. Crvena zvezda - Trabzonspor (21.00)

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Tagovi

Zvezdan Terzić FK Crvena zvezda Aleksandar Katai

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