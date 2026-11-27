Crvena zvezda će u petom kolu Lige konferencije igrati protiv Iberije u Tbilisiju, a taj tim je veoma moćan na svom terenu.

Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde će u petom kolu Konferencijske lige gostovati ekipi Iberija 1999 u Tbilisiju, a na tom meču imaće priliku da osvajanjem tri boda "ovjere" evropsko proljeće. Ipak, bodovi koje bi navijači mogli unaprijed da upišu nisu sigurni - predstavnik Gruzije na svom terenu bio je bolji od Hetafea (1:0).

Meč u Gruziji obilježili su pogodak koji je u 25. minutu postigao Giorgi Kobuladze, ali i crveni karton koji je Orel Mangala dobio u 59. minutu - samo tri minuta nakon što je dobio prvi žuti karton, a 13 minuta nakon što je ušao u igru. Sa igračem manje na terenu španski tim nije mogao do izjednačenja, iako je imao veći posjed, više šuteva ka golu rivala i više kornera na ovom meču.

Mnogi će reći da je to bilo još jedno razočaravajuće izdanje predstavnika Španije na međunarodnoj sceni. Tim koji je ljetos izbacio Partizan u posljednjem kolu kvalifikacija nakon četiri kola ima samo jedan osvojen bod, pa su mu male šanse da će u proljećnom dijelu sezone igrati na međunarodnoj sceni.

Sa druge strane, Iberija 1999 može da gaji nade o nokaut fazi. Poraženi su na gostovanju Sent Trujdenu (2:0) u prvom i Kopenhagenu (2:1) u trećem kolu, ali su zato u drugoj rundi uzeli bod Mjalbiju (1:1) na svom terenu. Upravo je domaći teren najveća prednost predstavnika Gruzije i na tome baziraju svoju računicu - ako pobijede Zvezdu, mogu do nokaut faze!

Stadion na kojem Iberija 1999 igra svoje mečeve nalazi se na oko 500 metara nadmorske visine, što je očigledno važan faktor. Nisu se na to privikli ni fudbaleri švedskog kluba, ali ni Španci koji su navikli na nešto povoljnije uslove u ovo doba godine. Zbog toga će Crvena zvezda morati da bude oprezna.

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