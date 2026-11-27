Aleksandar Džikić je poslije nevjerovatne pobjede protiv Grčke posebno pričao o kapitenu Gruzije Tornikeu Šengeliji.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media/ diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Aleksandar Džikić je sa Gruzijom napravio veliko iznenađenje u Atini i srušio je Grčku poslije produžetka (92:88). I to u nestvarnoj utakmici. Na 57 sekundi prije kraja dodatnih pet minuta je domaćin vodio sa 88:81, a onda su gosti napravili nevjerovatnu seriju od 11:0 za manje od minut.

"Bila je luda utakmica, dobili smo meč u kom je naš rival imao 24 skoka u napadu, mi smo imali 20 izgubljenih lopti, toliko grešaka i preživjeli smo. Oni su preživjeli u regularnom dijelu, mi u produžetku, stvarno je ludo. U ovim kvalifikacijama, vratili smo se protiv Španije od 26 poena zaostatka, sada ovo", rekao je Džikić.

"He played last night. He was at the hotel at 4 in the morning. And he played 44 minutesHe ended up scoring 25 points.My job is easier because I'm coaching that type of guy. And my guys' life is easier because they have that kind of captain" - Georgia coach Aleksandar Dzikic on Toko Shengelia#FIBAWC #StepItUp — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 26, 2026

Nije to bio jedini momenat koji je obilježio meč, Duda Sanadze je pred kamerama rekao da je kapiten Tornike Šengelija igrao ovaj meč iako je saznao da mu je umrla baka...

"Ljudi, Toko, šta da kažem?"

Šengelija je 25. novembra uveče sa Dubaijem izgubio od Partizana u Evroligi i odmah poslije meča je otišao u Grčku kako bi igrao za reprezentaciju već 26. novembra. Odigrao je 44 od 45 minuta i za to vrijeme je dao 25 poena, uz 11 skokova.

"Oko Toka... Ljudi. Ne znam šta da kažem. Mi imamo uvijek protokole za njegov odmor, korišćenje tajm-auta, slobodnih bacanja, 'čelendže'. Bio je u hotelu u četiri ujutru, igrao je 44 minuta, bio je na klupi samo zbog tog problema sa laktom. Kada god ga pitam za izmjenu, kaže mi da je dobro", rekao je Džikić.

Zastao je nakratko, pa nastavio da priča o svom kapitenu.

"Ljudi, dao je 25 poena. Ne znam šta da kažem. Moj posao je lakši jer treniram takvog čovjeka. Mojim igračima je život lakši uz takvog kapitena."

"Sad me pitaš za to?"

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Jedno od prvih pitanja novinara bilo je o narednom meču sa Portugalom koji se igra u nedjelju u Gruziji.

"Pitaš me sad o tom meču? Moram prvo da uđem u svlačionicu da vidim koliko igrača imam zdravih, na koga mogu da računam. Portugal je tim koji je ubio Grke u Grčkoj, bez NBA igrača. Igrali smo u avgustu, nemamo NBA pojačanja, poštujem ih i njihovu igru, moraćemo da budemo baš, baš dobri. Imaju iskusne igrače, drugačiji su tim od Grčke. Čeka nas novi težak meč, mi ne umijemo da dobijamo na lak način. Moramo da provjerimo i status trojice igrača i to je bez Šengelije koji je toliko igrao, znači četvorica. Vidjećemo. Imamo dobre ljekare, uradiće svoju magiju kao i obično."

Drugo pitanje bilo je o navijačima koji su došli u Grčku.

"Da, bravo, zaboravio sam, Duda je rekao ovo o Toku. Moram da im čestitam i da im se zahvalim. Svakom pojedinačno ko je došao da nas podrži, hvala vam, odakle god da ste došli. Mnogo nam je svima značilo, kada god vidimo zastavu, srećni smo. Tako je kako je. Nema nikakve veze sa mnom. Počelo je to mnogo prije mene i trajaće mnogo poslije mene."

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