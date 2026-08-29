Džikić na dva jezika čestitao Veliku Gospojinu: Gruzijac ga odmah zagrlio kad je čuo

Srpski trener Aleksandar Džikić izrazio poštovanje prema Gruziji čestitavši veliki praznik - Veliku Gospojinu. Uputio je potom čestitku i ka Srbiji, na svom jeziku.

Izvor: FIBA MEdia/Youtube

Srpski trener Aleksandar Džikić u Gruziji oduševio gruzijske novinare čestitavši im na njihovom jeziku veliki pravoslavni praznik Uspenja Presvete Bogorodice.

"Prije svega, važno nam je, pa ću pokušati na gruzijskom. Gilotsavt Mariamobas. Ili kako kažemo kod kuće u Srbiji - sretna svima Velika Gospojina. To nam je važan praznik", rekao je srpski stručnjak Aleksandar Džikić na konferenciji za novinare u Gruziji.

Kao selektor tamošnje reprezentacije, jedan od najboljih srpskih trenera čestitao je domaćima veliki pravoslavni praznik i dobio aplauz prisutnih novinara, ali i zagrljaj košarkaške legende Gruzije, Tornikea Šengelije.

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Pogledajte 00:30 Aleksandar Džikić čestita Veliku Gospojinu na gruzijskom Izvor: YouTube/FIBA Media Izvor: YouTube/FIBA Media

Džikić je predvodio Gruziju do ubjedljive pobjede protiv Crne Gore u Tbilisiju (101:74), poslije koje se njegov tim sa skorom 4-3 izjednačio na diobi od 3. do 5. pozicije upravo sa Crnom Gorom i Portugalom. Plasman na Svjetsko prvenstvo izboriće po tri ekipe iz svake grupe.

Jako bitan period za Džikića i Gruziju

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džikić (55) vodi Gruziju od januara 2024. godine i u avgustovskom "prozoru" sa svojim timom imaće još jedan jako bitan meč, protiv Portugala u gostima, u ponedjeljak, 31. avgusta.

Bivši trener Partizana je na klupi Gruzije već napravio ogroman uspjeh, jer ju je prošle godine uveo u četvrtfinale Eurobasketa napravivši čudo u osmini finala protiv Francuske.

O Velikoj Gospojini

Izvor: Srpska pravoslavna crkva/Printscreen

Velika Gospojina je srpski narodni naziv za veliki pravoslavni praznik Uspenja Presvete Bogorodice.

Obilježava se 28. avgusta po gregorijanskom kalendaru (15. avgusta po julijanskom), i jedan je od najvećih praznika posvećenih Bogorodici.

Prema crkvenom predanju, praznik označava smrt, odnosno usnuće Presvete Bogorodice i njeno vaznesenje na nebo. Zato se u crkvenom jeziku češće kaže Uspenje Presvete Bogorodice, dok je Velika Gospojina tradicionalni srpski naziv.

Postoji i Mala Gospojina, koja se slavi 21. septembra i predstavlja praznik Rođenja Presvete Bogorodice.