"Dolazim iz Srbije koja je poznata po strpljenju": Džikića pitali za Gruziju, on rekao u čemu je razlika

Aleksandar Džikić objasnio je kako se uklopio u sistem rada reprezentacije Gruzije.

Aleksandar Džikić objasnio kako se uklopio u sistem Gruzije Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Aleksandar Džikić napravio je čudo sa reprezentacijom Gruzije na Eurobasketu, ovaj tim plasirao se u četvrtfinale takmičenja, ali je njihov dalji san zaustavila Finska. Možda su se mnogi iznenadili da je srpski selektor na čelu Gruzije, ali bivši trener Partizana objasnio je kako se snašao u novoj ulozi i kako se čini i igrači i on nemaju zamjerki.

"Veoma je čudno za mene. Srbin sam, dolazim iz zemlje koja je mirna, poznata po strpljenju i ljubaznosti. Rekao bih da smo dobar par", rekao je Džikić, a onda Šengelija dodao: "Savršen par" i još jednom naglasio koliko poštuje rad srpskog trenera.

Potom je nastavio Džikić: "Ne smeta mi da radim sa Gruzijom, ni najmanje. Ponosan sam na njih, šta su uradili, samo mi znamo kakve smo probleme imali. Vi ne znate. Mi smo rođeni i odrasli smo da ne delimo probleme. I to je to", objasnio je Džikić.

Gruzija je nesumnjivo zadovoljna uspjehom koji je ova reprezentacije postigla, pa je selektor bio upitan i da prokomentariše predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. "Sada ne mogu ništa reći, imamo dvojicu igrača iz NBA, dvojicu u Evroligi i dvojicu u Evrokupu. Sve zavisi od toga koji igrači budu dostupni. Osnovno je da ne dajem obećanje, nisam od tih ljudi. Ali na pitanje da li ćemo se naporno boriti? Hoćemo. Ponekad je proces važniji od konačnog rezultata. Zbog toga sam veoma ponosan na ono što smo ovdje ostvarili", završio je Džikić.

Aleksandar Džikić košarka Eurobasket 2025

