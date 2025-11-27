Nije samo Trinkijeri kandidat za trenera Partizana: Isplivala još tri imena sa domaće scene

Dan nakon ostavke Željka Obradovića najvažnija tema je ko će naslijediti trenera. Partizan mora brzo da donese odluku jer dolaze jako važne utakmice i "vječiti" derbi, a u konkurenciji su četiri kandidata.

Željko Obradović podnio je u srijedu neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana nakon sedam poraza u posljednjih osam kola Evrolige, a iako je u jednom trenutku delovao kao "ružan san" za navijače crno-bijelih, realnost je takva da klub mora da okrene novu stranicu i da što prije potraži njegovog nasljednika.

To naravno neće biti lako, ekipa je u psihološkom "nokdaunu", nikome nije lako da "uskoči" u cipele Željka Obradovića čiji odlazak iz kluba navijači neće još dugo prežaliti, pa je zato odmah kao najozbiljniji kandidat isplivao Andrea Trinkijeri. Trenutno je bez angažmana, zna kako funkcioniše Partizan i ima dobar odnos sa navijačima, međutim nije i jedina opcija za crno-bijele koji ne smiju sada da pogriješe.

Koje trenere još prati Partizan?

Prema pisanju današnjeg "Sportskog žurnala", još je nekoliko kandidata. U pitanju su treneri sa domaće scene, tako da se najviše kotiraju Aleksandar Saša Đorđević, Aleksandar Džikić i Vlade Jovanović.

Kao i Trinkijeri, i ova trojica dobro poznaju sistem u Partizanu. Kod Džikića i Jovanovića je to sa trenerske strane, dok je Đorđević igračka legenda crno-bijelih koja je donijela jedinu evropsku titulu 1992. godine u Istanbulu, pa nema sumnje da bi i njega navijači dočekali raširenih ruku.

Anketa Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića? Andrea Trinkijeri 32.22% (29)

Aleksandar Saša Đorđević 46.67% (42)

Aleksandar Džikić 5.56% (5)

Nenad Čanak 5.56% (5)

Vlade Jovanović 5.56% (5)

Samo strani trener može da ga zameni 2.22% (2)

Bogdan Karaičić 2.21% (2) Povratak na glasanje Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića? Andrea Trinkijeri

Aleksandar Saša Đorđević

Aleksandar Džikić

Nenad Čanak

Vlade Jovanović

Samo strani trener može da ga zameni

Bogdan Karaičić Glasaj Rezultati



Trenutno, samo je Đorđević od njih bez angažmana od kada je napustio kormilo reprezentacije Kine prošle godine, dok Džikić radi u reprezentaciji Gruzije, što bi mogao paralelno s Partizanom. Kod Jovanovića je najkomplikovanija situacija jer je potpisao višegodišnji ugovor sa Spartakom i čini se da uživa u svojoj ulozi u Dudovoj šumi, iako bi ga sigurno primamio i poziv bivšeg kluba s kojim je osvajao titule.

Kad se očekuje odluka o treneru?

Kad se očekuje odluka o treneru?

Trebalo bi vrlo brzo. Košarkaši Partizana dobili su slobodno do subote, poslije čega će se vratiti treninzima, a vidjećemo da li će tamo zateći novog šefa stručnog štaba. Naredni meč Partizana je već 4. decembra (idući četvrtak) na domaćem terenu protiv Bajerna, potom tri dana kasnije igraju u Klužu meč ABA lige, a zatim je 12. decembra zakazan prvi ovosezonski "vječiti" derbi sa Zvezdom pred navijačima crno-bijelih.

Jasno je da bi dobra serija u te tri utakmice mogla da pokrene sezonu Partizana, pa ćemo vidjeti za kakav će se potez odlučiti rukovodstvo kluba koje takođe ima ogromnu odgovornost za loše rezultate u tekućoj.