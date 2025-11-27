Rade Zagorac objasnio je zbog čega je Željko Obradović tako važan za Partizan i šta je to sve donio klubu i koliko je njemu pomogao. Pojasnio je i zašto njegov period u klubu ne može da se gleda kroz rezultate samo.

Željko Obradović otišao je iz Partizana, objavio je emotivno pismo, zahvalio se i prepustio klupu nasljedniku. Ko god to da bude. Rade Zagorac pričao je u superlativima o trofejnom stručnjaku i to u momentima kad nije znao za kraj saradnje.

"Ljudi treba da razumiju, vezano je za Željka. Reći ću javno. Ne može da se sagledava njegov boravak u Partizanu kroz rezultate samo. Rezultati uvijek mogu da budu bolji. Ali, Željko je donio to što je donio i ne razumiju neki ljudi koliki respekt ima kod svih. Otišao sam u Tursku i Rusiju i ljudi su u fazonu 'bio si kapiten kod Željka'. Dok je on tu, Ostoja Mijailović radi odličan posao, treba da ga pohvalim jer je naša saradnja bila fantastična, ono što mi je rekao se i desilo. Željko je bio završni čin. Ko god došao i Trinkijeri ili ko god. Za prosječnog navijača Paritzana to neće biti kao kada je Željko tu. Željko je na nivou nekih drugih stvari", počeo je Zagorac u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Vidi opis "Ko god da dođe u Partizan, neće biti kao Željko": Zagorac objasnio šta ljudi ne razumiju kod Obradovića

Ima jednu stvar koju zamjera crno-bijelima trenutno, a to je nedostatak domaćih igrača.

"Žao mi je što možda ja nisam bio u nekom boljem stanju, ritmu, šta god. I što možda nismo negdje ranije sarađivali. To se desilo kasnije i okej. On ima svoj princip rada koji je takav kakav je, donio mu je to što mu je donio u životu. Ja bih volio da kao navijač vidim više domaćih igrača naravno. Ne mislim da treba da igraju samo domaći, nije to tema, već da ti domaći koji igraju, imaju veću ulogu i više protagonizma. Da li su to ovi što sada igraju ili drugi, nego da mogu kao navijač da se identifikujem sa njima. Mislim da identifikacija dolazi od domaćih igrača."

Nastavio je da priča baš o tom detalju i manjoj minutaži za domaće igrače.

"Fali nam to, publika nije nimalo nježna prema tim koji su krenuli od pionira i slično. Dule je to radio fantastično, nije dao na igrače. Druga je košarka bila, nije za poređenje, bilo je manje stranaca. Ali, mislim da klub treba da zaštite domaće igrače i da to što domaći igrači dobro urade, da se vrednuju više. To je do trenera i kluba. Domaći igrači u Partizanu nisu u situaciji da pruže više, odnosno ne pružaju dovoljno. Zašto? Ima ih dosta. Meni je zadovoljstvo što sam radio sa Željkom i što ću na kraju karijere moći da kažem da sam sarađivao sa njim i naučio dosta toga."

"Željko je sve to donio"

Prokomentarisao je i navijače u Areni i to što nema toliko "zagriženih" fanova kao ranije, već da dolaze i neki ljudi koji su tu iz nekih drugih razloga.

"Moja prva godina je Ostojina druga godina, tada je najveći ugovor u Partizanu bio 120.000, ne znam da li to iko ima sada u klubu. Sreo sam Dragana Todorića u parku skoro, ovo situacija oko Nilikine da li ostaje i moj drugar kaže da su ga produžili za manje pare i da je to dobro. A Toša na to kaže 'ma, šta smo uštedjeli, 300.000'. Sada su okolnosti takve, Željko je donio sve to. Donio je religiozno praćenje sporta, imaš ljude u dvorani koji ne znaju koliko igrača imaju u timu, ali znaju da je događaj koji ne smije da se propusti. I to je okej. Znam da ljudi pričaju da neki do juče nisu znali šta je Partizan, ali to je šoubiznis. Na finalu NBA lige nisu samo košarkaški štreberi, nego događaj na koji dolaze svi. Sada ljudi dolaze iz raznih dijelova u Evropi da gledaju Partizanove mečeve, verovatno i Zvezdine. To je na nivou neke religije, kada je više od 20.000 ljudi tu, dođu i oni koji vole Partizan i koji su stalno tu, a ima i ovih koji su tu, eto zato što su tu. Željko je to donio."

"Madar, palačinke i Željko"

Ispričao je Rade i jednu anegdotu koja se tiče Jama Madara i Željka Obradovića. Palačinke su mu se baš jele u Baru...

"Bila je anegdota i Madarom. Meni najsmiješnija. Mali Madar je jako simpatičan i duhovit dečko i malo blentav. Pretalentovan i kvalitetan igrač, pobjednik i takmičar. I njihov odnos je bio gore-dole. Željko mu je dosta dao i iz neke anonimnosti za evropsku publiku ga je napravio da ode u Fenerbahče godinu kasnije. Bili smo u Baru, igrali protiv Mornara utakmicu i kasno stigli, večerali. Madar je bio cimer sa Dalasom Murom koji je strašan tip i on mi je ovo ispričao. Mali mnogo voli da jede palačinke, Madar ih obožava. Jeste kost i koža, ali stalno ima neku 'Nutelu' koju svuda maže", izgovorio je Rade.

A, onda je opisao kako se to Izraelac snašao i ipak dobio ono što želi.

"To je bilo kasno, negdje oko 23 časa, zvao je neku palačinkarnicu u Baru, znate kako priča sa tim izraelskim naglaskom. Rekao dvije palačinke u taj hotel, oni mu rekli da su zatvoreni. On im rekao 'Prijatelju, ja sam Jam Madar iz Partizana, molim te, donesi mi'. Čovjek mu objasnio da je navijač Partizana, ali da ne može da donese jer su zatvoreni. Na to mu Jam kaže 'Prijatelju, ne razumiješ. Ja naručujem palačinke za trenera Obradovića, zamolio me da vas okrenem, on je gladan sada'. I taj čovjek mu kaže da sačeka minut, zove ga poslije minut i kaže da donose bez probelma. Željko ne zna za tu priču. Deset minuta kasnije, donose mu palačinke. On im se zahvaljuje, hoće da plati, oni neće da uzmu ništa, kažu da je za trenera Obradovića besplatno. Čim su otišli, uzeo je da jede. Nevjerovatno je snalažljiv. Kakav je na terenu, takav je i ovako. Svaka sezona nosi neke anegdote", završio je Zagorac sa osmijehom.