Tornike Šengelija: "Aleksandar Džikić me pitao da li sam lud, svađali smo se usred meča"

Gruzijski košarkaš Tornike Šengelija nije poslušao ljekare i igrao je Evropsko prvenstvo pod velikim rizikom.

Košarkaš Barselone i reprezentativac Gruzije Tornike Šengelija svjesno je rizikovao na Eurobasketu. Njemu je urađena intervencija na srcu pred sam početak prvenstva, savjetovano mu je da pauzira tri do četiri nedjelje, ali nije želio da ostavi saigrače na cjedilu. Gruzija je ispisala lijepu priču, a srpski trener Aleksandar Džikić nije bio u nimalo lakoj poziciji. Šengelija mu je noć pred meč sa Španijom samo javio da će igrati, što je otkrio u podkastu kod Edina Evdića "X&O's CHAT".

Jedan od najboljih krilnih centara u Evropi je na pripremama osjetio jake aritmije, a nakon pregleda je ustanovljeno da će morati da bude podvrgnut ablaciji.

"Da, to je bila luda priča. Imali smo pripremnu utakmicu u prvoj nedjelji priprema i imao sam drugačiju vrstu bola. Nije kada si umoran ili tako nešto. Ja sam razmišljao: 'Ok vjerovatno sam umoran, ovo je prva nedjelja priprema. Rekao sam Džiletu: 'Izvedi me napolje, ne mogu da igram'. Sjeo sam, pojeo energetski bar, osjetio se bolje. Vratio sam se u igru i onda sam se samo nakon jednog minuta strašno umorio. Onda sam rekao Džiletu: 'Završio sam meč, nema razloga da rizikujem. Sjedio sam, puls je počeo da mi skače, gore-dole kao da radim sprinteve, a sjedim. To sam rekao doktorima, skratiću priču, previše je detalja, a pomalo su i zastrašujući", podsjetio se Šengelija i nastavio:

"Otišli smo u bolnicu, rekli su da je u pitanju neka vrsta aritmije, nije baš česta, ali se javlja kod sportista.Onda sam morao da se vratim u Barselonu na pregled. Rekli su: 'Ako odeš i igraš Eurobasket gdje ima toliko utakmica u kratkom vremenkom peiodu, vjerovatno će se ponoviti. Moramo da uradimo ablaciju, malu operaciju. To garantuje da se neće vratiti više od 90 odsto'. Odmah sam upitao kada mogu da se vratim. Ja sam brojio dane, imali smo utakmicu za 16 dana. Rekli su 'za tri četiri nedjelje možeš da se vratiš da igraš košarku'. Ja im kažem: Slušajte, moramo da pregovaramo".

Potom je otkrio kakav je bio plan koga se na kraju nije pridržavao. "Zavisi kako bude išlo, ako bude išlo po planu, možeš da počneš da treniraš lagano za dvije nedjelje. Kažu mi: 'Nećeš moći da igraš prvu utakmicu protiv Španije. Nećeš igrati drugu protiv Italije, treću možeš da probaš da igraš pet do deset minuta, to će biti već tri nedjelje od opearcije. Posljednje dvije utakmice protiv Kipra i Bosne ćeš moći da igraš ako se budeš dobro osjećao i sve bude u redu'. Ja im kažem:' okej imamo plan'. Rekli su mi da dvije nedjelje ne smijem ni sklek da uradim, tako da sam ležao po cijeli dan, sjedio, ali jesam radio malo sklekova i trbušnjaka ipak".

Džikić ga pitao da li je lud?

Nije mogao da diše na prvom treningu, na drugom je već bilo malo bolje, pa je obavijestio selektora da želi da igra veče pred utakmicu.

"Džile sprema taktiku za meč, mene spominje, ne računa na mene". I ja mu uveče kažem: 'Slušaj, mislim da mogu sutra da igram'.

On kaže: "Da li se šališ?"

Ja kažem: "Hoću da igram".

"Ti si lud, jesi li pričao sa momcima?"

"Prvo sam sam rekao tebi, a onda momcima - biću uz vas. Pokušaću da budem sutra sa vama".

Na terenu je bilo jako dramatično. "Nosio sam monitor za puls. Ako ode preko 170 znači da nešto nije u redu i da moram da odmorim. Rekao sam im: 'Logično ako hoćete da igram treću utakmicu protiv Grčke koja će biti najzahtjevija. Pustite me da odigram pet minuta protiv Španije, 10-12 protiv Italije da uđem u ritam", ispričao je Tornike.

Osjetio je da može da igra, ali je Džikić bio jako zabrinut kada je preporučena minutaža prekoračena. "Na poluvremnu već odigrao 14 minuta. Pomislio sam stvarno možemo da pobijedimo Španiju. Ovo nije test utakmica za mkene, možemo stvarno da ih dobijemo. Kažem momcima: 'ovo je naša utakmica'. Rekao sam Džiletu: 'idemo pun gas, bez ograničenja'. Svađali smo se: 'On kaže sjedi dole, ja kažem neću, hoću da igram'. Na kraju se isplatilo, hvala Bogu ništa ozbiljno se nije desilo i pobijedili smo utakmicu", ispričao je Šengelija koji je priznao da je bio uplašen i zabrinut i da svjesno rizikuje, ali na kraju se sve isplatilo jer je Gruzija stigla do četvrtfinala Eurobasketa.

