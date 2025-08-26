logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šengelija ima srčanu aritmiju i hoće da igra: Drama pred početak Eurobasketa

Šengelija ima srčanu aritmiju i hoće da igra: Drama pred početak Eurobasketa

0

Veliki problemi za Gruziju pred početak Eurobasketa jer najbolji košarkaš nije zdrav.

Tornike Šengelija ima srčanu aritmiju Izvor: Profimedia

Najbolji košarkaš Gruzije Toko Šengelija ima srčanu aritmiju, pokazali su testovi nakon prijateljske utakmice protiv Estonije. Ta informacija se dugo čuvala u tajnosti, ali je procurila uoči početka Eurobasketa 2025, a ono što je najnevjerovatnije od svega je što Šengelija planira da igra na turniru.

Iako mu je zdravlje ozbiljno narušeno i rizikuje ozbiljne posljedice, Šengelija ima namjeru da zaigra za Gruziju i povede svoju reprezentaciju do što boljeg plasmana.

Navodno, Šengelija je nedavno bio u Španiji na detaljnim analizama, a odatle je sve procurilo i "Marka" je objavila da njegovo zdravstveno stanje zaista nije dobro. To je i odgovor na pitanje zašto ga nije bilo u sastavu Aleksandra Džikića još od prvog meča na pripremama ovog ljeta.

Prvo se pričalo da će igrati na pripremnom turniru u Poljskoj, pa da ćemo ga vidjeti protiv Češke u poslednjim pripremama, ali je zapravo dobio savjet da ne igra i propusti najmanje dvije utakmice na Eurobasketu.

Njegova ideja je inače da ne posluša doktore čime bi ugrozio svoje zdravlje, a vidjećemo šta će se dešavati do početka turnira...

S kim igra Gruzija?

Izvor: MN PRESS

Gruzija je već na Kipru gdje je očekuju utakmice grupne faze. Gruzija je u grupi "C" Zajedno sa domaćinom Kiprom, Italijom, Španijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom, a procjenjuje se da će se boriti sa "zmajevima" za posljednje mjesto u nokaut fazi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Gruzija Tornike Šengelija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC