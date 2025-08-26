Šengelija ima srčanu aritmiju i hoće da igra: Drama pred početak Eurobasketa

Veliki problemi za Gruziju pred početak Eurobasketa jer najbolji košarkaš nije zdrav.
Najbolji košarkaš Gruzije Toko Šengelija ima srčanu aritmiju, pokazali su testovi nakon prijateljske utakmice protiv Estonije. Ta informacija se dugo čuvala u tajnosti, ali je procurila uoči početka Eurobasketa 2025, a ono što je najnevjerovatnije od svega je što Šengelija planira da igra na turniru.
Iako mu je zdravlje ozbiljno narušeno i rizikuje ozbiljne posljedice, Šengelija ima namjeru da zaigra za Gruziju i povede svoju reprezentaciju do što boljeg plasmana.
Navodno, Šengelija je nedavno bio u Španiji na detaljnim analizama, a odatle je sve procurilo i "Marka" je objavila da njegovo zdravstveno stanje zaista nije dobro. To je i odgovor na pitanje zašto ga nije bilo u sastavu Aleksandra Džikića još od prvog meča na pripremama ovog ljeta.
Prvo se pričalo da će igrati na pripremnom turniru u Poljskoj, pa da ćemo ga vidjeti protiv Češke u poslednjim pripremama, ali je zapravo dobio savjet da ne igra i propusti najmanje dvije utakmice na Eurobasketu.
Njegova ideja je inače da ne posluša doktore čime bi ugrozio svoje zdravlje, a vidjećemo šta će se dešavati do početka turnira...
S kim igra Gruzija?Izvor: MN PRESS
Gruzija je već na Kipru gdje je očekuju utakmice grupne faze. Gruzija je u grupi "C" Zajedno sa domaćinom Kiprom, Italijom, Španijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom, a procjenjuje se da će se boriti sa "zmajevima" za posljednje mjesto u nokaut fazi.