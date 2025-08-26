Šengelija ima srčanu aritmiju i hoće da igra: Drama pred početak Eurobasketa

Veliki problemi za Gruziju pred početak Eurobasketa jer najbolji košarkaš nije zdrav.

Izvor: Profimedia

Najbolji košarkaš Gruzije Toko Šengelija ima srčanu aritmiju, pokazali su testovi nakon prijateljske utakmice protiv Estonije. Ta informacija se dugo čuvala u tajnosti, ali je procurila uoči početka Eurobasketa 2025, a ono što je najnevjerovatnije od svega je što Šengelija planira da igra na turniru.

Iako mu je zdravlje ozbiljno narušeno i rizikuje ozbiljne posljedice, Šengelija ima namjeru da zaigra za Gruziju i povede svoju reprezentaciju do što boljeg plasmana.

Navodno, Šengelija je nedavno bio u Španiji na detaljnim analizama, a odatle je sve procurilo i "Marka" je objavila da njegovo zdravstveno stanje zaista nije dobro. To je i odgovor na pitanje zašto ga nije bilo u sastavu Aleksandra Džikića još od prvog meča na pripremama ovog ljeta.

Prvo se pričalo da će igrati na pripremnom turniru u Poljskoj, pa da ćemo ga vidjeti protiv Češke u poslednjim pripremama, ali je zapravo dobio savjet da ne igra i propusti najmanje dvije utakmice na Eurobasketu.

Njegova ideja je inače da ne posluša doktore čime bi ugrozio svoje zdravlje, a vidjećemo šta će se dešavati do početka turnira...

S kim igra Gruzija?

Izvor: MN PRESS

Gruzija je već na Kipru gdje je očekuju utakmice grupne faze. Gruzija je u grupi "C" Zajedno sa domaćinom Kiprom, Italijom, Španijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom, a procjenjuje se da će se boriti sa "zmajevima" za posljednje mjesto u nokaut fazi.