U Zvezdu nije došao, zato ga zove Barselona: Dobiće milione i trogodišnji ugovor

Nije Tornike Šengelija na kraju došao u Crvenu zvezdu, ali je sada vrijeme da promijeni sredinu. Poslije godina u Virtusu, sva je prilika da će naredne sezone igrati u redovima Barselone. Kako javlja "Sportando", gruzijski krilni centar je prva meta Barselone za narednu sezonu.

Šengelija je potpisao 2022. godine ugovor na dvije plus jednu sezonu sa Virtusom i on ističe 30. juna, a nema mnogo šanse da ga produži. Ima 34 godine i želi u neki tim koji bi mogao da se bori za najviši plasman, a navodno mu uz sve to Barselona nudi višegodišnji ugovor. Kako se piše, mogao bi da potpiše trogodišnju saradnju.

Ove sezone je postizao je 15,6 poena i imao pet skokova po meču, a Barsa ima prostora u reketu za njega. Čimezu Metuu ugovor ističe na kraju sezone, Vili Ernangomez koji ima saradnju do 2026. je pod znakom pitanja. Španija nikako nije nepoznanica Gruzinu koji je već igrao za Valensiju i Baskoniju čak osam godina. Osim toga, nastupao je za Spiru Šarloa, Pepinster, CSKA, ali i Bruklin i Čikago u NBA.

Aktivno tržište četvorki

Dok se čeka majstorica četvrtfinala Evrolige između Anadolu Efesa i Panatinaikosa, turski klub radi na timu za narednu sezonu. Kako javljaju turski mediji, Derek Vilis je na izlaznim vratima poslije jako loše druge sezone, a Erdžan Osmani čeka novi ugovor. Albanac u redovima turskog velikana ima 26 godina i ove sezone postiže 6,7 poena uz 2,9 skokova u Evroligi.