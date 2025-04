Šamar za Barselonu i Pantera u Evroligi: Monako ih razbio na startu plej-of serije

Monako ubjedljivom pobjedom od 97:83 savladao Barselonu i poveo sa 1:0 u plej-of seriji Evrolige.

Košarkaši Monaka savladali su Barselonu rezultatom 97:83 u prvom meču plej-ofa Evrolige i poveli sa 1:0 u seriji. Barsa je bolje otvorila meč, ali je Monako zahvaljujući tandemu Danijel Tajs - Eli Okobo potpuno razbio otpor Katalonaca u Kneževini. Lider Barselone Kevin Panter dobro je započeo meč, ali se u nastavku utopio u sivilo Katalonaca i potpuno zaribao, uostalom kao cijeli tim. Revanš je na programu za dva dana, a Monako će ponovo biti domaćin.

Bolje je Barselona otvorila utakmicu i na krilima Kevina Pantera vodila do finiša prve dionice. Imala je Barsa u nekoliko navrata i plus pet, ali je Monako u nastavku prvog poluvremena preuzeo konce igre u svoje ruke i vrlo brzo došao do preokreta i prednosti nakon prvih 20 minuta igre - 44:42.

Tandem Monaka Daniejl Tajs i Eli Okobo počeo je da melje goste u trećoj deonici, pa je Monako u tim momentima išao i do maksimalnih plus 11 - 58:47. Njemački centar je do tog momenta spakovao 20, a Okobo 15, dovoljno za osjetniju prednost domaćina.

Gdje su Okobo i Tajs stali, tu je nastavio Majk Džejms koji je svoj tim na ulasku u posljednju dionicu odveo na plus 15 - 76:61. Sa druge strane Kevin Panter je nakon devet poena u prvoj dionici u nastavku ubacio svega dva. Posljednju dionicu Monako je odradio rutinski i došao do velike i važne pobjede na startu plej-ofa. Bilo je i čarki na realciji Džejms - Satoranski, kada je lider Monaka odgurnuo pleja Barse, pa je zbog takvog gesta zaradio nesportsku grešku.

Defense leads to offense!@ASMonaco_Basketon the fastbreak, wait for the reaction!pic.twitter.com/DI13UB0jPS — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague)April 23, 2025

Dan ranije, Panatinaikos je bio bolji od Efesa rezultatom 87:83 i poveo sa 1:0 u seriji, a isto je pošlo za rukom i košarkašima Fenerbahčea koji su u Istanbulu bili bolji od Pariza - 83:78.