Bekera niko neće, ignorišu ga za Vimbldon: Veliki problem za bivšeg trenera Novaka Đokovića

Boris Beker je u problemu pošto glavni brodkasteri ne žele da radi za njih tokom Vimbldona i to na 40. godišnjicu prvog osvajanja turnira.

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Boris Beker neće raditi prenose Vimbldona za BBC, čak i ako sada može da aplicira za ulazak u Veliku Britaniju. Bivši trener Novaka Đokovića nije radio na prenosima trećeg grend slema sezone još od kada je završio u zatvoru zbog pronevjere i neplaćanja poreza. Tada je deportovan i imao je zabranu ulaska u zemlju koja je istekla i zvanično u oktobru 2024. godine.

Uprkos svemu tome, prema pisanju "Dejli mejla" BBC ga nije zvao da komentariše Vimbldon, a mnogi su očekivali da će baš to da se dogodi jer je prije tačno 40 godina osvojio Vimbldon. Činio je to 1985, 1986. i 1989. godine. Taj prvi put kada je uspio, učinio je to sa samo 17 godina.

Nije to jedini problem za Bekera, pošto je i "TNT sports" odbio da ga zove kao stručnog konsultanta, kao što je bio slučaj tokom Rolan Garosa. Ostaje da se vidi da li će možda neka druga televizijska stanica da ga pozove, ali one najpoznatije za sada nisu to učinile.

"Nedostaje mi Vimbldon, to je dio mog DNK-a. Ne znam da li iko drugi poznaje Vimbldon toliko koliko ja. Vidjećemo za koga ću da radim. Mogu da dobijem dozvolu za ulazak tek poslije oktobra 2024. godine", rekao je Beker u jednom intervjuu datom u aprilu prošle godine.

