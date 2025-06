Boris Beker savjetovao Sašu Zvereva da otpusti oca nakon poraza na Rolan Garosu: "Vrijeme je za otkaz"

Boris Beker za krupne promjene u timu Saše Zvereva poslije poraza od Novaka Đokovića.

Legendarni njemački teniser Boris Beker rekao je da Saša Zverev ima prednost protiv Novaka Đokovića i malo je reći da je sve promašio. Nole je praktično odigrao jedan loš gem na meču (i to prvi) da bi na kraju gotovo rutinski pobijedio 3:1, poslije čega se možda nedovoljno pričalo o tome koliko se Zverev taktički loše pripremio.

Pogotovo je to slučaj u Njemačkoj gdje gotovo niko nije smio nešto da kaže protiv njegovog oca, ali se Boris Beker odvažio i ovoga puta i rekao da je vrijeme da Saša Zverev otpusti tatu. Možda baš i jer mu je "srušio" prognozu.

"Imao je prethodno za trenera Lendla, Huana Karlosa Ferera, Davida Ferera i Serhija Brugeru. Ne može mnogo bolje od toga. Ali, svi su uvijek bili dio njegovog tima sa ocem i bratom. I ne mislim da će iko novi doći u toj postavci. Pogledajte Nadalovu karijeru, pogledajte sada Sinera... U nekom trenutku potrebni su novi glasovi i nova okolina. Pa, isto vam je i u fudbalu, ni fudbalski trener ne ostaje obično u jednom klubu deset godina", naglasio je Boris Beker na "Eurosportu".

"Zverev je taj koji odlučuje. On je predsjednik upravnog odbora i svoj generalni direktor. On odlučuje kako će izgledati Tim Zverev u budućnosti. Njegov otac i brat su uradili odličan posao, ali to nije bilo dovoljno za posljednji korak", poručio je Nijemac i dodao da o tome mora da razmisli poslije poraza od Novaka Đokovića.

"Saša mora da razmisli zašto stvari tokom cijele sezone na šljaci nisu išle dobro. Za to postoje razlozi i potrebna je kritička analiza. Porodica treba da se okupi i otvoreno razgovara: Zašto trenutno ne ide kako treba?".

Šta je Beker savjetovao Zvereva?

Uz poruku da Zverev treba da otpusti svog oca, Beker takođe poručuje da njegov zemljak mora da igra agresivnije i vjeruje da može do pobijede, što se vidjelo samo na početku meča. Čim je Novak Đoković dodao gas, to se promijenilo...

"San o grend slem tituli nije završen, ali sa svakom propuštenom prilikom postaje sve teže", rekao je Boris Beker na "Eurosportu" i dodao je još: "Mlađa generacija je sve bolja. Konkurencija više nije Đokovićeva generacija, već ona Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Oni su pet-šest godina mlađi - a zatim dolazi sljedeća generacija, sa Žaoom Fonsekom i Arturom Fisom. Što prije Zverev osvoji grend slem titulu, to će biti bolje za njega".

