"Šta hoćete da vam kažem, to je Đoković": Zverev povisio ton poslije ponoći, opet držao lekciju novinarima

Saša Zverev održao opet lekciju novinarima na Rolan Garosu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Saša Zverev izgubio je od Novaka Đokovića sa 3:1 u setovima i za njega je Rolan Garos završen. Odmah poslije tog meča je prvo Srbin došao na konferenciju za medije, a odmah za njim se pojavio i Nijemac. Pitali su ga prvo da li je očekivao da će Novak na ovom nivou moći da igra meč od 3 sata i 17 minuta.

"Šta hoćete da vam kažem, dobio je 24 grend slema. Da, očekivao sam da može da igra toliko i na ovom nivou. Nisam vidio da igra ovako ove godine, bio je veoma visok nivo igre. U jednom momentu je bilo teško za mene, u prvom setu kada je sunce još bilo tu. Imao sam neke vinere, naštetio mu svojim servisom. Kasnije kada je zahladnilo. Nisam mogao da uradim mnogo. U nekom momentu nisam znao kako da osvojim poen na osnovnoj liniji protiv njega, iamo je rješenje za šta god da sam probao. Zasluge idu njemu, igrao je bolje nego ja danas."

Napomenuli su mu da Novak ima 38 godina i to je iznerviralo Sašu. U tom momentu je očitao bukvicu novinarima na konferenciji i stao je u odbranu Novaka. Podsjetio je sve ko je zaista Srbin.

"Potcijenjen je u ovom momentu, smiješno je što to kažete, ali mnogi ljudi ga otpisuju već . Ove godine je dobio Alkaraza u Melburnu, mene u Parizu. Zaboravite godine, to su veoma dobri rezultati za bilo koga. Morate da ga pitate kako se fizički osjeća i da li će biti na 100 odsto u narednom meču, jer je ovo bio fizički naporan meč za obojicu. Dobija one najbolje i dalje. Svi moraju to da poštuju".

Za kraj je upitan za to kako je Đoković odlično čitao njegove servise i da to nije bilo njegovo oružje u četvrtfinalu Rolan Garosa, uprkos tome što ima fantastične procente servisa tokom cijele sezone.

"Mislim da je bilo i do uslova, brzina mog servisa nije bila toliko velika, nije mi bilo lako da nađem načine da dominiram u razmjenama, neutralizovao je moje servise. Moji udarci, kada god sam bio agresivan, nisam mu naštetio. Bilo mi je teško da nađem rješenje u tim hladnijim uslovima", zaključio je Zverev.