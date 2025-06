"Ljudi, niste to mogli da vidite na televiziji": Đoković se usred noći oglasio iz Pariza

Novak Đoković je poslije meča sa Sašom Zverevom došao na konferenciju za medije. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković prošao je u polufinale Rolan Garosa. Pobijedio je Aleksandera Zvereva sa 3:1 u setovima i poslije toga je došao na konferenciju za medije. Prvo pitanje bilo je o drop-šotovima, odigrao je čak 36 u ovom meču.

"Možda je tako bilo protiv Rafe. Igrao sam protiv vjetra, to je bilo na toj strani, djelovalo mi je da jače duva, kao da sam igrao protiv dvoje ljudi. Loptica ne ide nigdje, ljudi to ne vide na TV, ali na terenu se osjeća. Probao sam da miksujem. Trudio sam se da ga pozovem na mrežu, da rizikujem, da igram servis volej, bio sam pod tenzijom da završim meč u tom posljednjem gemu. On me tjerao da radi, nije griješio mnogo. Pobijedio sam jednog od najboljih igrača na svijetu. I to je nešto za šta radim i guram sebe i u ovim godinama zbog ovakvih mečeva.

U polufinalu ga čeka Janik Siner.

"Janik je u fantastičnoj formi, igra nevjerovatan tenis, napadački, zasluženo je na vrhu. Veoma je jak iz svakog aspekta igre. Nisam igrao protiv njega neko vrijeme već. Uvek smo imali neke uzbudljive mečeve. U jednom momentu smo igrali tri-četiri meča u kratkom razmaku. Mislim da smo samo u Monte Karlu igrali na šljaci. Biće to polufinale protiv prvog na svijetu. Nema veće prilike za mene. Moraću da igram još bolje."

Na pitanje da li ovako igra zbog stote titule, Đoković je poručio:

"Pomoglo mi je za samopouzdanje definitivno, više vjerujem u sebe, to utiče na moju igru pozitivno, logično je da igra krene bolje kada kreneš da pobjeđuješ. Mislim da bi moja igra bila dobra i da nisam igrao u Ženevi, jer igram najbolji tenis na slemovima. Ali, to je bila dobra odluka, 100. titula i način na koji sam osvojio mi je pomoglo u mentalnom pristupu Garosu."