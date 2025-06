"Kada mi ide loše, svi su veoma pametni": Beker dao prijedlog Zverevu, pa ga sačekao hladan tuš!

Saša Zverev je odgovorio Borisu Bekeru na prijedlog da mu otac više ne bude trener.

Saša Zverev nije uspio da dođe do još jednog grend slem finala, jer je Novak Đoković bio bolji u četvrtfinalu Rolan Garosa i slavio je poslije preokreta (4:6, 6:3, 6:2, 6:4). Poslije debakla u Parizu, Boris Beker je bio vrlo iskren sa Nijemcem - vreme je da Saša otpusti tatu i promeni nešto u svojoj karijeri ako želi napredak.

Ipak, Zverev nije dugo ćutao o ovom prijedlogu, odgovorio je Bekeru čim mu se ukazala prilika:

"Kada mi stvari idu dobro, uvijek sve uradim kako treba. Kada mi stvari idu loše, svi ostali su veoma pametni. Nažalost, Boris je jedan od njih, kao i Barbara Ritner. Ne znam zašto ona odjednom ima toliko toga da kaže o mojoj teniskoj karijeri. Da budem iskren, ne shvatam njeno mišljenje ozbiljno. Prvo, zbog toga, a drugo, zato što mislim da nije u pravu", oštro je odgovorio Zverev.

"Izgubio sam od Đokovića. Možda to nije bio moj najbolji meč, ali mislim da je igrao veoma dobro, jednostavno je bilo teško. Da budem iskren, mnogo sam razgovarao sa Borisom, imao sam mnogo kontakata sa njim prije nego što je dao te izjave. Ne znam zašto sada sve mora da bude ovako."

Bez obzira na komentare bivšeg trenera Novaka Đokovića, Zverev je istakao da i dalje želi da ima korektan odnos sa njim.

"Uvijek ću razgovarati sa Bekerom, ako želi da razgovara sa mnom. U svakoj vezi, bilo da je sa partnerom ili nekim drugim, postoje pitanja o kojima se raspravlja. Ovo je možda jedna od naših rasprava. I dalje gajim ogromno poštovanje. On je apsolutna legenda, ne samo u sportu, već u Njemačkoj uopšte, pa i širom svijeta. Uvijek ću slušati šta ima da kaže, ali ne moram uvijek da se usaglasim sa njim", konstatovao je Zverev koji se nalazi u Štutgartu gdje već nastavlja takmičenje, na teren će već u četvrtak protiv Francuza Mutea.

Šta je Beker rekao Zverevu?

Boris Beker vjeruje da Zverev ima prostor za napredak, ali da će on doći kad iz tima odu njegov otac i brat.

"Imao je prethodno za trenera Lendla, Huana Karlosa Ferera, Davida Ferera i Serhija Brugeru. Ne može mnogo bolje od toga. Ali, svi su uvijek bili dio njegovog tima sa ocem i bratom. I ne mislim da će iko novi doći u toj postavci. Pogledajte Nadalovu karijeru, pogledajte sada Sinera... U nekom trenutku potrebni su novi glasovi i nova okolina. Pa, isto vam je i u fudbalu, ni fudbalski trener ne ostaje obično u jednom klubu deset godina", naglasio je Boris Beker na "Eurosportu".

"Zverev je taj koji odlučuje.On je predsjednik upravnog odbora i svoj generalni direktor. On odlučuje kako će izgledati Tim Zverev u budućnosti. Njegov otac i brat su uradili odličan posao, ali to nije bilo dovoljno za posljednji korak", poručio je Nijemac i dodao da o tome mora da razmisli poslije poraza od Novaka Đokovića.

"Saša mora da razmisli zašto stvari tokom cijele sezone na šljaci nisu išle dobro. Za to postoje razlozi i potrebna je kritička analiza. Porodica treba da se okupi i otvoreno razgovara:Zašto trenutno ne ide kako treba?"

