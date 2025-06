"E, zato nećeš osvojiti": Slavna teniserka se oglasila poslije meča Đoković - Zverev

Nekadašnja francuska tenisera, grend slem šampionka Tatjana Golovin, kritikuje igru Saše Zvereva.

Izvor: Printscreen/YouTube/TennisActu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Sašu Zvereva u izuzetnom meču četvrtfinala Rolan Garosa, a eliminacija njemačkog igrača znači da će on ponovo ostati bez trofeja. Zverev nikada u karijeri nije osvojio grend slem titulu, mnogi smatraju da najveće šanse ima u Parizu, a nekadašnja teniserka koja je u dublu osvajala ovaj trofej tvrdi da Zverev neće uspjeti da se domogne pehara koji mu mnogo fali!

"Zato Zverev nikada neće osvojiti grend slem. Vidjeli ste ona dva udarca koja je samo vratio, praktično ih je gurnuo nazad, i to u momentima kada su obojica bili iscrpljeni. Ali možda je tada trebalo da pokuša nešto više, da napadne, da bude kreativan, da udari jače...", rekla je Tatjana i dodala: "Ionako su mu leđa pritisnuta uza zid, zašto bar tada nije probao da preuzme inicijativu? To jednostavno nije igra kojom možete da osvojite velike trofeje".

Njemački teniser trenutno je na trećem mjestu ATP liste, svojevremeno je bio i na drugoj poziciji, u karijeri je osvojio 24 titule, ali grend slem... Nikada, iako je bilo prilike. Dva puta je osvajao Završni masters, jednom zlato na Olimpijskim igrama, sedam puta titule na Mastersima i samo mu grend slem fali da zaokruži jednu sasvim lijepu karijeru obilježenu trofejima.

Do sada je Zverev tri puta igrao u finalima grend slem turnira i još nije uspeo da stigne do trofeja. Na US openu 2020. godine bolji od njega bio je Dominik Tim, a tada su obojica iskoristili izostanak Novaka Đokovića zbog problema sa pasošima tokom pandemije virusa korona. Austrijanac je osvojio grend slem titulu, Nijemac nije uspio. Drugi pokušaj imao je na Rolan Garosu prošle sezone, kada ga je savladao Karlos Alkaraz, a na Australijan openu 2025. godine finale je izgubio od Janika Sinera.

Pored toga, Saša Zverev je igrao još šest puta u polufinalima grend slemova, a Vimbldon je jedini na kojem nikada nije stigao do same završnice. Što se tiče učinka protiv Novaka Đokovića, srpski teniser je pobijedio sva četiri meča koje su igrali na grend slemovima. Najbolji svih vremena bio je uspješniji 2019. na Rolan Garosu, 2021. na Australijan openu i US openu, kao i u srijedu uveče u Parizu.

Ko je Tatjana Golovin?

Iako je rođena u Moskvi, a živi u Njujorku, Tatjana Golovin je karijeru provela kao francuska teniserka. Ona je svojevremeno bila 12. igračica planete u singl konkurenciji, gdje je osvojila i dvije titule, ali je najveći uspjeh postigla u dublu. Zapravo, igrajući miks dubl sa Rišarom Gaskeom Golovin je osvojio Rolan Garos davne 2004. godine, praktično na samom početku karijere.

Iako su u turnir ušli kao potpuni autsajderi, nakon specijalne pozivnice koju im je organizator dodijelio, Golovin i Gaske su na impresivan način stigli do trofeja. Već u drugom kolu eminisali su Virdžiniju Ruano Pakal i Marka Noulsa koji su bili postavljeni za druge nosioce, u polufinalu su bili bolji od Elene Bovine i Nenada Zimonjića, a u finalu od Kare i Vejna Bleka iz Zimbabvea, četvrtih nosilaca turnira.