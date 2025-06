Lamin Jamal (17) uhvaćen sa 30-godišnjom stjuardesom: Hitno se oglasio, kaže da nije to što ljudi misle

Najtalentovaniji fudbaler na svijetu oglasio se povodom navoda da je u vezi sa Fati Vaskez (30), sa kojom provodi odmor

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nova zvijezda svjetskog fudbala, napadač Barselone Lamin Jamal (17) trenutno je na godišnjem odmoru u Italiji, u društvu Fati Vaskez, 30-godišnje stjuardese. Njih dvoje objavljivali su fotografije kraj istog bazena, borave na istom luksuznom brodu i to je neizbježno dovelo do spekulacija da su započeli vezu.

Ipak, u razgovoru sa novinarom Havijem de Hojosom, on je rekao da nije to što ljudi misle, odnosno da njih dvoje nisu u vezi.

"Bio sam u prilici da pričam sa Laminom Jamalom i on izričito demantuje da je sa njom. Kaže da nema ničega među njima. Lamin nije htio da ode na ovaj odmor sam, već sa saigračima iz Barselone", objavio je on.

Isti novinar je potvrdio da Lamin Jamal nije u vezi sa 13 godina starijom ženom, već da pretpostavlja da je ona u vezi sa nekim drugim u Barseloni ili da je prijateljica nekog drugog igrača.

Ovo je Fati, sa kojom Jamal provodi vrijeme u Italiji, uživaju na brodu, kraj bazena, lete helikopterom, ali nisu zajedno:

Oglasila se nakon vijesti da su u vezi

Nakon što je objavljeno da se Laminom Jamalom, stjuardesa se oglasila i objavila da dobija uvrede i prijetnje.

"Tužno je vidjeti da neki ljudi nose toliko mraka u sebi, do te mjere da žele smrt nekome ili šta već... To što drugi govore više govori o njima nego o meni. Biram da živim život sa svrhom, da se razvijam i da se okružujem svjetlošću. One koji mi žele zlo ostavljam da ozdrave, jer niko ko je dobar sam sa sobom ne želi da uništi drugu osobu."

Ko je Fati Vaskez?

Izvor: Insagram/fativazquezd

Iako je bila stjuardesa, poslije toga se posvetila društvenim mrežama i ima više od milion pratilaca na Jutjubu i Instagramu, gdje objavljuje "postove" o zdravom načinu ishrane i fitnesu. Takođe, objavila je i knjigu o svojim teškim iskustvima iz tinejdžerskog perioda, kada je bila maltretirana.

Da li Lamin Jamal ima djevojku?

Izvor: Xavi Bonilla/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Prema pisanju medija, najtalentovaniji fudbaler na svijetu trenutno je navodno slobodan nakon što je prošlog ljeta bio sa influenserkom Aleks Padiljom. Navijala je za njega na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, a potom su se rastali.

Krajem godine je Lamin Jamal "uhvaćen" u kupovini sa još jednom zvijezdom društvenih mreža Anom Gegnoso, ali mediji otkrivaju da oni trenutno nisu u vezi.