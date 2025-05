Ne znaju svi ko je Lamin Jamal: Mladog fudbalera djevojke zamolile za fotografiju, ali ne sa njim

Skupina žena je naišla na Lamina Jamal i tom prilikom zamolila ga da ih fotografiše, dok one nisu znale da je u pitanju igrač Barselone.

Lamin Jamal je pravo fudbalsko čudo i reklo bi se da nema osobe na svijetu koja ne zna za igrača Barselone. Nedavno je pažnju privukao novom frizurom, potom je bio veoma upadljiv igrač tokom polufinala Lige šampiona kad je sve vrijeme pokušao da zatrese mrežu Intera, ali očigledno je da to nije dovoljno...

Ne znaju svi najpoznatijeg mladog Španca, a to u to se i sam uvjerio sedamnaestogodišnji fudbaler. Jamal je bio u šetnji sa prijateljima, kada ga je grupa djevojaka zamolila za fotografiju. Prava pretpostavka bila bi da desetak dama želi da Španac bude dio slike, ali one su, zapravo, mislile on bude iza kamere i fotografiše ih.

Jamal je naišao na djevojke iz Francuske, koje ga očigledno nisu prepoznale. Jedna od njih pitala ga je kako se zove, a mladi fudbaler se brzo snašao i rekao 'Rajan'. Ipak, u moru djevojaka jednoj se učinio poznat, pa mu je prišla kako bi to provjerila. Na kraju, turistkinje su imale sjajnu priliku da proćaskaju sa internacionalnom zvijezdom i mladim, talentovanim fudbalerom pred kojim je bez sumnje velika karijera.

Što se Barselone tiče, ona je poražena u polufinalu Lige šampiona nakon što je Inter u uzbudljivom meču slavio. Tim iz Katalonije sada ima obaveze u domaćem prvenstvu, trenutno su ispred Real Madrida na tabeli La Lige i imaju 79 bodova, dok je 'kraljevski' klub drugi sa 75. Pred njima je još četiri kola španske lige, a 11. maja očekuje nas i čuveni El Klasiko koji počinje u 16.15 časova.