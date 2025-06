Milutin Aleksić detaljno je analizirao lošu sezonu Crvene zvezde, probleme koje je primijetio, pad u igri i još mnogo detalja koji su doveli do ovakve završnice.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/Printscreen/YouTube/Indirektno kod Popa i Milana

Crvena zvezda završila je sezonu porazom u polufinalu KLS od Spartaka. Od tri moguća trofeja, osvojila je jedan (Kup Koraća), uz to je pružila mnogo slabih partija. Posebno u periodu poslije osvajanja "Žućkove ljevice". Šta se sve desilo, zašto je došlo do strmoglavog pada crveno-bijelih, pokušao je da objasni Milutin Aleksić, čovjek koji je nekada nosio crveno-bijeli dres.

"Više me brine što sam kod igrača vidio nemoć. Nije da nisam vidio želju, ali je mnogo gora varijanta nego pretpostavka da se nisu borili. Volja je postojala, ali je Zvezda pokazala svoje limite, volio bih da nije tako, da nije bilo želje, ali se bojim da je ovo limitiranost košarkaša Zvezde koju je Spartak prepoznao i iskoristio. Uz to dodajem i momenat izgubljene hemije. Mada, koliko god da je hemija narušena, Zvezda na papiru ima moćan tim, evroligaško iskustvo, klupsku infrastrukturu i ozbiljne finansijske investicije. Morala je da pokaže više", rekao je Aleksić za "Sport klub".

Vidi opis "Plaši me problem Zvezde, njen pad nije od juče": Milutin Aleksić surovo iskren o debaklu crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Primijetio je da je protivničkim trenerima bilo lako da prepoznaju probleme i nedostatke u igri Zvezde.

"Pričamo o meču u kom Zvezda nije bila konkurentna ni u jednom trenutku, to je velika razlika u odnosu na 'običan' poraz. Nisam vidio igrače koji ne žele da igraju, da ne daju koš ili da ne igraju odbranu. Vidio sam slabosti koje svaki igrač ima, a trener Spartaka ih je prepoznao i iskoristio, kao i drugi treneri prije njega. Poput Budućnosti. Plaši me da je više riječ o tome što su slabosti Zvezde prepoznate i iskorišćene nego nedostatak njihove volje. Razumijem i to da su imali pauzu, da se čeka kraj sezone, ali moramo da ih podsjetimo da nose dres Zvezde i da tako razmišljanje nije prihvatljivo."

"Gdje je razvoj mladih igrača?"

Vidi opis "Plaši me problem Zvezde, njen pad nije od juče": Milutin Aleksić surovo iskren o debaklu crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Još jedna od njegovih zamjerki je to što nije primijetio da je Zvezda pokušala da razvije nekog od mladih igrača, bar u domaćem šampionatu.

"Otežavajuća okolnost za sve navijače Zvezde jeste činjenica da se klub nije proslavio ni u ABA ligi. Prvi meč od Budućnosti je izgubljen na sraman način, djelovalo je da su se malo iskupili pobjedom kod kuće, ali je opšti utisak koji je Zvezda ostavila u ABA ligi loš. Čini mi se da je to dodatno opteretilo Zvezdu u KLS. Javnost i navijači jasno su ukazivali na to da ne igra dobru košarku još od Kupa, na šta sam upozoravao više puta. I pored toga, nisu uspjeli da pokažu bolje izdanje. Najveći utisak mi ostavlja činjenica da je na terenu sve vrijeme bila evroligaška petorka, šansu nisu dobili ni mladi igrači, ni oni sa manje minuta. To je ono za šta bi bar mogli da se uhvate ljudi da kažu 'počeli smo da razvijamo neke mlade igrače', što vidimo da neki drugi u komšiluku rade."

Nije htio potpunu odgovornost da prebacuje na trenera Janisa Sfeopulosa.

"Bilo bi nefer da sada to promijenim, tokom cijele sezone sam isticao da nijedna osoba nije jedini krivac i da je u sportu to kompleksno. Zato nikada ne svaljujemo sve na trenera. I kada se prave rezultati najzaslužniji je tim, isto tako je i za loše periode. Samo ljudi u klubu koji su tu 24 sata znaju pravu istinu. Ko treba da ostane, ko ne, zavisiće od mnogo faktora - ugovora, mogućnosti raskida, troškova. Situacija je komplikovana, ali je ovaj period jasno pokazao da neke stvari moraju da se promijene."

"Zvezdin pad nije od juče"

Vidi opis "Plaši me problem Zvezde, njen pad nije od juče": Milutin Aleksić surovo iskren o debaklu crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Poslije svega što se dogodilo, poraza i neuspjeha, Milutin vjeruje da mogu da se izvuku pouke.

"Jedina dobra stvar iz svega ovoga je što je ljudima iz kluba poslata jasna poruka da sada moraju da se preispitaju. Da vide da li ova grupa ljudi može i da li treba da nastavi sljedeće sezone, u skladu sa ambicijama Zvezde. Da nije KLS ovako odigran, možda bi neko i dalje vjerovao da sa ovim igračkim kadrom i stručnim štabom može dalje. Ne svaljujem krivicu na pojedinca, ali mi se čini da je kolektivna energija nestala. Zato smatram da je dobro da realnost izađe na vidjelo, da se u narednu sezonu uđe pametnije i da se ne ponove greške. Sport je nepredvidiv i greške su normalne, ali ne smiju da se ponavljaju iz sezone u sezonu."

Nije želio da ulazi u detalje oko toga da li je bilo problema u svlačionici ili ne.

"Ne volim da poredim vrijeme kada sam ja igrao sa današnjim, jer je mnogo toga drugačije. Mogu da kažem da sam više puta 'palio alarme' i ukazivao da Zvezda kao tim i odnosi sa trenerom nisu djelovali zdravo. Ne znamo razloge, ali ono što smo vidjeli ukazuje na gubitak sinergije, što se vidjelo još tokom ABA lige i Evrolige, da tim gubi povezanost. Do osvajanja Kupa djelovali su iznenađujuće dobro, posebno u Evroligi. Nikada nismo saznali šta je bila prelomna tačka. Da li sukob, nesuglasica, zasićenje ili nešto drugo, ali je ekipa počela da pada. Odlika velikih ekipa je da se podigne u krizi, Zvezda to nije uspjela. Pad nije nastao juče, taj pad traje još od Kupa i kada su došle najvažnije utakmice Zvezda je platila cijenu tog pada. Nije se izvukla i nije pronašla sebe", zaključio je Aleksić.