Da li Tornike Šengelija dolazi u Crvenu zvezdu? Stigao konačan odgovor!

Toko Šengelija bio je velika želja Crvene zvezde, ali je na kraju ipak donio konačnu odluku o nastavku karijere u Italiji...

Tornike Šengelija (33) neće doći u Crvenu zvezdu Meridianbet! Posljednjih nekoliko nedjelja spekulisalo se dosta o tome da je srpski tim poslao milionsku ponudu gruzijskom košarkašu i da je blizu da je prihvati. To se na kraju ipak neće dogoditi, pošto je on donio konačnu odluku o nastavku svoje karijere.

"Toko će biti igrač Virtusa sljedeće sezone. Radimo sa njim o višegodišnjem produžetku saradnje", poručio je Luka Baraldi, izvršni direktor tima iz Bolonje. Tako je stavio tačke na sve priče o njegovom odlasku. Iskusni košarkaš mogao bi i karijeru da završi u tom timu.

Šengelija je prošle sezone prosječno bilježio 14,5 poena, 5 skokova i 3,3 asistencije po meču u Evroligi. U Bolonju je došao 2022. godine poslije perioda u Baskoniji i CSKA iz Moskve. Spekulacija o njegovom dolasku u redove crveno-bijelih bilo je i prošle godine, ali se tada navodno politika ispriječila u tome.

"Lično nisam vidio intervju gospodina Čovića na ovu temu i ne bih da komentarišem. Ako me pitate gdje sam danas, mislim da sam daleko od bilo kakve političke karijere. Moj mentalitet je takav da želim da ostanem u košarci, da koristim svoje iskustvo, znanje i kontakte koje sam sakupio svih ovih godina kako bih pomogao mlađim generacijama i velikim organizacijama. To je moj osnovni cilj. Želim da pomognem mojoj zemlji na način na koji mogu, a za sada je moja snaga u sportu i to je pravac koji držim", poručio je Šengelija.

