Crvena zvezda je odigrala neriješeno u Belgiji protiv Genta, a gol odluke dao je Matej Gaštarov.

Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je osvojila bod u Belgiji. U meču Konferencijske lige je remizirala sa Gentom (1:1). Gol za remi postigao je Matej Gaštarov u završnici.

"Mislim da smo odigrali baš dobro ovaj meč, posebno drugo poluvrijeme. Dominirali smo cijelo drugo poluvrijeme. Nismo iskoristili šanse koje smo imali. Nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom ritmu i da ćemo doći do pobjede", rekao je Gaštarov poslije meča.

Istakao je da je primljen gol uticao na ekipu poslije dobrog starta meča.

"Naravno, mi smo i prvo poluvrijeme dobro došli u meč, primili smo taj gol. Možda smo malo pali poslije toga. Izašli smo u drugo poluvrijeme i pokazali da smo bolja ekipa", zaključio je Gaštarov.