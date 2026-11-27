Selektoru U-21 reprezentacije Hrvatske Ivici Oliću ostvarena želja da njegov tim igra na U-21 Evropskom prvenstvu u Srbiji baš na Lagatoru i TSC Areni. Govorio i da li je moguće finale protiv Srbije i objasnio zašto nije.

Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor mladih fudbalera Hrvatske, legendarni as Ivica Olić (47) rekao je da mu se ostvarila želja na žrijebu da njegov tim igra u Grupi C Evropskog prvenstva U21 u Bačkoj Topoli i Loznici i istakao da njegova ekipa ima kvalitet da prođe dalje. Hrvatska će za protivnike u Grupi C koja se igra u Srbiji imati Češku, Portugal i Grčku, a dvije prvoplasirane selekcije će u četvrtfinale.

"Grupe su podjednake. Mi smo imali želju da igramo u Bačkoj Topoli i Loznici zbog blizine naše granice, zbog naših navijača, da im olakšamo dolazak na mečeve. Radujemo se, to su dva prekrasna stadiona. Drago mi je da smo tu u grupi C. Protivnici, nema lakih, ali imamo kvalitet i možemo dalje", rekao je Olić poslije žrijeba.

Pogledajte kako izgleda stadion TSC-a u Bačkoj Topoli:

Vidi opis Hrvati htjeli baš u Loznicu i Bačku Topolu: "Srbija i mi u finalu? Lijepo, ali nerealno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 1 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 2 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 3 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 4 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 5 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 6 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 7 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 8 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 9 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 10 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 11 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 12 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 13 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 14 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 15 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 16 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 17 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 18 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 19 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 20 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 21 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 22 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 23 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 24 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 25 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 26 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 27 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 28 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 29 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 30 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 31 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 32 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 33 / 36 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 34 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 35 / 36 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 36 36 / 36 AD

Selektor Hrvatske je konstatovao da su u krugu favorita za titulu godinama unazad uglavnom iste selekcije, a to su Engleska, Španija, Njemačka i Francuska.

Upitan je Olić na kraju o mogućem finalu između Srbije i Hrvatske. Odgovorio je realno, podsjetivši na to da Srbija igra u "grupi smrti" koju će biti izuzetno teško proći.

"To bi bilo lijepo, ali mislim da nije realno. Srbija je u teškoj grupi, punoj kvaliteta. U posljednje vrijeme na EP dolaze igrači koji imaju veliku vrijednost u evropskom fudbalu. Ranije ti najbolji nisu dolazili, a u Njemačkoj, Engleskoj, Španiji, njihovi igrači koji su već u seniorskom timu žele na Evropsko prvenstvo u Srbiji i Albaniji, a to me posebno raduje", zaključio je selektor Hrvatske.

Pogledajte i stadion u Loznici, na kojem će takođe igrati mladi "Vatreni":

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