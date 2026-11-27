Selektoru U-21 reprezentacije Hrvatske Ivici Oliću ostvarena želja da njegov tim igra na U-21 Evropskom prvenstvu u Srbiji baš na Lagatoru i TSC Areni. Govorio i da li je moguće finale protiv Srbije i objasnio zašto nije.
Selektor mladih fudbalera Hrvatske, legendarni as Ivica Olić (47) rekao je da mu se ostvarila želja na žrijebu da njegov tim igra u Grupi C Evropskog prvenstva U21 u Bačkoj Topoli i Loznici i istakao da njegova ekipa ima kvalitet da prođe dalje. Hrvatska će za protivnike u Grupi C koja se igra u Srbiji imati Češku, Portugal i Grčku, a dvije prvoplasirane selekcije će u četvrtfinale.
"Grupe su podjednake. Mi smo imali želju da igramo u Bačkoj Topoli i Loznici zbog blizine naše granice, zbog naših navijača, da im olakšamo dolazak na mečeve. Radujemo se, to su dva prekrasna stadiona. Drago mi je da smo tu u grupi C. Protivnici, nema lakih, ali imamo kvalitet i možemo dalje", rekao je Olić poslije žrijeba.
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Hrvati htjeli baš u Loznicu i Bačku Topolu: "Srbija i mi u finalu? Lijepo, ali nerealno"
Selektor Hrvatske je konstatovao da su u krugu favorita za titulu godinama unazad uglavnom iste selekcije, a to su Engleska, Španija, Njemačka i Francuska.
Upitan je Olić na kraju o mogućem finalu između Srbije i Hrvatske. Odgovorio je realno, podsjetivši na to da Srbija igra u "grupi smrti" koju će biti izuzetno teško proći.
"To bi bilo lijepo, ali mislim da nije realno. Srbija je u teškoj grupi, punoj kvaliteta. U posljednje vrijeme na EP dolaze igrači koji imaju veliku vrijednost u evropskom fudbalu. Ranije ti najbolji nisu dolazili, a u Njemačkoj, Engleskoj, Španiji, njihovi igrači koji su već u seniorskom timu žele na Evropsko prvenstvo u Srbiji i Albaniji, a to me posebno raduje", zaključio je selektor Hrvatske.
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Hrvati htjeli baš u Loznicu i Bačku Topolu: "Srbija i mi u finalu? Lijepo, ali nerealno"
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