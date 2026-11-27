Trener Crvene zvezde Albert Rijera skinuo je pritisak sa ekipe pred nastavak borbe za nokaut fazu Konferencijske lige.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Trener Crvene zvezde Albert Rijera pokazao je frustraciju na konferenciji za medije poslije remija protiv Genta (1:1), u 4. kolu Konferencijske lige. Nije prvi put da se španskom stručnjaku ne dopadaju pitanja srpskih novinara, a ovog puta je svojim odgovorima i burnim izlaganjem ostavio u čudu i predstavnike belgijskih medija.

"Je li Rijera uvijek ovakav?", upitao je Belgijanac po završetku konferencije.

Možda nije uvijek, ali u posljednje vrijeme često zna da drži lekcije novinarima... Protekle večeri su ga posebno "pecnula" pitanja o izmjeni Mihaila Ristića nakon odigranih samo 20 minuta (ušao u drugom poluvremenu) i poziciji na kojoj je igrao Matej Gaštarov.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Sve u svemu, Rijera je zadovoljan izdanjem svojih izabranika, koji jesu bili bolji tokom cijelog meča, stvarali su više šansi, imali 25 udaraca na gol, ali ponovo nisu uspjeli da to i materijalizuju. Osvojili su bod u samom finišu meča, a spasonosni pogodak postigao je Matej Gaštarov koji je još jednom dokazao kvalitet i zašto mu trener vjeruje.

Morali su crveno-bijeli protiv Genta bez klasičnog napadača nakon povrede Bambe Dijenga i suspenzije Aleksandra Kataija, dok Marko Arnautović očigledno nije spreman za najveće napore. Iako je Rijera izveo na teren prinudni sastav, njegov tim je dominirao u posjedu, šansama, kornerima, u svim segmentima igre, ali realizacija je, kao i u brojnim drugim mečevima ove jeseni, ponovo izostala.

Činilo se da nije bilo siline u udarcima fudbalera Zvezde, međutim, mladi Gaštarov je majstorijom uspio da sačuva srpskom timu dva boda i šanse za evropsko proljeće.

Šta je razljutilo Rijeru?

Vidi opis "Da li je Rijera uvijek ovakav?": Zvezdin trener vikom ostavio i Belgijance u šoku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Prva dva pitanja srpskih novinara su se odnosila na taktičke poteze, a ne na analizu same igre, što ga je odmah izbacilo iz takta. Očigledno ne želi nikome da se pravda za svoje odluke, što je donekle razumljivo, a vrlo je moguće da ga je iznerviralo što je dvaput morao da ponavlja isto... Prvo je upitan na terenu za Ristićevu izmjenu, a onda i odmah na startu konferencije.

Rijetko se viđaju slične situacije u fudbalu da trener zamijeni igrača poslije samo 20 minuta, a prema "manirima" srpskog sportskog novinarstva, može se smatrati i poniženjem...

"Da li je to najvažnije? Trener mora da donosi odluke da bi pobijedio utakmicu. Nemojte da pričamo o tome. Da li je to sada najvažnije?", rekao je Rijera o Ristiću i dodao: "Šutnuli smo 25 puta, imali tri udarca u okvir gola. Nisam ljut. Ja sam frustriran. Fudbal je igra u kojoj treba da se postigne gol. Da smo postigli tri gola, mogao bih da kažem da je ovo bila dobra utakmica".

Pogledajte 00:48 Rijera besan zbog pitanja o Mihailu Risticu: Je li to najvaznije? Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Još više ga razbjesnilo pitanje da li misli da je Gaštarova trebalo ranije da pošalje naprijed?

"Svi ste vi treneri? Možeš ti da budeš trener umjesto mene. Ne mogu da ti odgovaram zašto Gaštarov nije mogao da igra u veznom redu. Ko je trebalo da bude desni bek? Svi znate koga je trebalo da stavim? Koliko smo šansi stvorili? Protiv ovakvog tima, ovo nije banda. Vidjeli ste šta smo uradili. Belgijski novinari će me razumjeti, znaju oni o čemu pričam, usaglasiće se da smo ih učinili inferiornim. Vi me pitate zašto jedan igrač bude 20 minuta na terenu, a drugi ne ide naprijed... Sljedeće pitanje. Odnesite vaš CV u klub, budite trener Zvezde ako već sve znate. Ako nismo na istom nivou, ne možemo pričati, jer ne shvataš. Ajde, sljedeće pitanje. Ovako ću pričati sa vama, možda ćete tada shvatiti", rekao je Rijera.

Ponovio je da je zadovoljan kako je izgledao njegov tim, a onda se još jednom osvrnuo na "nezadovoljne" novinare i stavio do znanja da neće odgovarati na pitanja koja se tiču taktike.

"Želio sam tri boda na ovoj utakmici. Igrali smo dobro, imali smo mnogo udaraca. Koliko, duplo? Duplo više od njih. U takvoj situaciji treba da pobijedimo utakmicu", rekao je Albert Rijera i dodao:

"Ja tako shvatam fudbal. Treba da dominiramo, mislim da smo dominirali u devet od deset utakmica. Smatram da Gent nije pokazao sav potencijal jer smo radili dobre stvari. Frustriran sam kako novinari u Srbiji nikad nisu zadovoljni. Odigrali smo fantastičan meč protiv fantastičnog tima i niko nije zadovoljan. Igrali smo protiv lidera Švajcarske, Danske, Belgije... Nismo mi Barselona, moramo da budemo na zemlji. Moramo da dobijemo i pohvale za ono što radimo, za to kako naš tim izgleda. Odgovaram novinarima na istom nivou na kojem dobijam pitanja".

Vidi opis "Da li je Rijera uvijek ovakav?": Zvezdin trener vikom ostavio i Belgijance u šoku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Mogli su srpski novinari da postave još neprijatnih pitanja Rijeri, poput kako bi ocijenio igru Mohamed Abu Fanija, zašto je izveo Vladimira Lučića kad je bio najvidljiviji igrač na terenu i zašto je toliko dugo čekao sa Markom Arnautovićem? Međutim, Španac se fokusira na timski učinak i statističke parametre koji kažu da je rival potpuno nadigran. Ovaj meč je samo jedan na putu onog kako Rijerina Zvezda treba da izgleda - dominantno i disciplinovano.

Šta još kažu Belgijanci?

"Na konferenciji za novinare poslije utakmice, trener Albert Rijera djelovao je veoma uznemireno. 'Nisam ljut, ali sam frustriran', navode Belgijanci i prenose Rijerine riječi:

"Tempo je u prvih deset minuta bio nizak, ali to je bilo namjerno. Fudbal je takođe i psihološka igra. Željeli smo da im pokažemo da ćemo dominirati utakmicom. Nakon toga smo pojačali tempo i bezbroj puta se našli oko šesnaesterca Genta. Koliko smo samo prilika stvorili? Ali, u fudbalu je poenta u postizanju golova", stoji u tekstu "Star sport" belgijske televizije.

"Bivši španski reprezentativac nije bio iznenađen time što se Gent opredijelio za defanzivnu taktiku, a pred srpskim novinarima stao je u odbranu svojih igrača. S naše strane, bila je to zaista dobra utakmica. Jednostavno smo dominirali nad ekipom koja je prije samo nekoliko nedjelja bila lider belgijskog prvenstva. To što nisu imali mnogo loptu u posjedu zasluga je naše igre. Možda su nam ukazali i previše poštovanja. Ipak, mi nismo Barselona niti Bajern Minhen. Čvrsto stojimo na zemlji, ali smo već ostvarili veliki napredak. Često smo pronalazili slobodne saigrače, brzo osvajali loptu i nismo im dali da dišu", prenijeli su Belgijanci.

Zašto Rijera može da bude zadovoljan?

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Iako fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da osvoje Gent, bila je ovo još jedna utakmica po mjeri Rijere. Njegovi igrači su dominirali u posjedu, potpuno su kontrolisali dešavanja na terenu, stvarali šanse i u pojedinim momentima izgledalo je kao da gledamo utakmicu Superlige, gdje crveno-bijeli uglavnom nemaju dostojnog rivala.

Od Španca do sada nismo mogli nijednom da čujemo da direktno kritikuje igrače, čvrsto je fokusiran na viziju i njegov bučan istup pred novinarima govori samo jedno - postavlja visoke standarde igračima, stručnom štabu i svim onima koji su uključeni u stvaranje nove Crvene zvezde.

Moraće da pronađu strpljenja i Rijera i igrači i saradnici, ali i novinari koji se polako navikavaju na karakter trenera Zvezde kome nije problem da odbije da odgovori na pitanje, podvikne i pokaže autoritet. U stilu Žozea Murinja je održao konferenciju u Gentu i na jako efektan način skinuo pritisak sa ekipe, koja još ne blista, ali je na putu za koji svi na stadionu "Rajko Mitić" moraju da vjeruju da je pravi.

Ako žele da obezbijede nokaut fazu i evropsko proljeće, moraće da počnu da postižu golove i za početak da pobijede Iberiju u Gruziji 10. decembra. I dalje živi nada da mogu direktno u Top 8, ali im je ovaj remi sa Gentom zakomplikovao put, pa bi pored Iberije morali da pobijede Trabzon, uz poklapanje ostalih rezultata.

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