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Novak Đoković se sada pita za sve: Stigla je vijest koju je htio da čuje

Novak Đoković se sada pita za sve: Stigla je vijest koju je htio da čuje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se približio Završnom Mastersu nakon pobjede nad Vašerom i Ruda, koji je pobijedio Hodara, čime je olakšao njegov put.

Rud pobijedio Hodara dobra vijest za Đokovića Izvor: Sky Sports/Screenshot

Novak Đoković veoma se približio plasmanu na Završni Masters u Torinu! Nakon što je pobijedio Valentina Vašeroa, Srbin je u toku večeri čuo i vijest koja će ga obradovati, da je Kasper Rud pobedio Španca Rafaela Hodara (6:3, 6:4), trenutno 10. tenisera svijeta.

Zašto je Rudova pobjeda dobra za Novaka?

Hodar je trenutno na 300 bodova više od Đokovića u "Trci za Torino". Španac je trenutno osmi u toj trci, ako se ona posmatra bez Janika Sinera, koji se odavno povukao. Deveti je Aleks De Minor, teniser na Đokovićevom putu u Parizu, a Đoković je 10.

Novakov pohod ka plasmanu na Završni Masters nastavlja se u srijedu i sada drži sve u svojim rukama. Za početak, biće potrebno da u istom terminu pobijedi Australijanca Rinkija Hidžikatu, što bi "na papiru" trebalo da bude lakši posao od trijumfa protiv Vašeroa, nedavnim osvajačem Bazela.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Pariz Završni masters

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