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Novak se izvinjavao, rival ga prekinuo na mreži: "Idi u Torino, čovječe"

Novak se izvinjavao, rival ga prekinuo na mreži: "Idi u Torino, čovječe"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se izvinjavao Vašerou nakon napete borbe u Parizu, a njihov dijalog nasmijao je sve prisutne.

Novak Đoković i Valentin Vašero dijalog poslije meča Izvor: Tennis TV screenshot

Novak Đoković i Valentin Vašero imali su veoma zanimljiv dijalog na mreži poslije međusobnog meča u Parizu i pobjede Srbina poslije preokreta.

  • "Izvini čov.eče... jedan poen, jedan poen", rekao je Novak.
  • "Idi u Torino ako možeš", kazao je rival i nasmijao Đokovića.
  • "Sjajna sezona čovječe", odgovorio mu je Srbin.

Đoković je aludirao na to da je teniser iz Monaka bio praktično na poen od pobjede u trenutku u kojem je vodio u setovima i imao brejk prednosti u drugom. Sa druge strane, Vašero je aludirao na Đokovićev veliki napor da se plasira na Završni Masters u Torinu (15-22. novembar)

Novak je poslije velike borbe i dva i po sata provedena na terenu izborio plasman u 2. kolo Pariza, u kojem će u srijedu igrati u istom terminu protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Pariz

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