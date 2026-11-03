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Novak Đoković izjednačio rekord Gaela Monfisa: Skoro je nemoguće da će ga ikada prestići

Novak Đoković izjednačio rekord Gaela Monfisa: Skoro je nemoguće da će ga ikada prestići

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je upravo izjednačio rekrod Gaela Monfisa. Da li će ga oboriti? To će biti baš, baš teško, skoro nemoguće.

Novak Đoković Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Kako izađe na teren Novak Đoković obori neki novi rekord, a sada je samo izjednačio rekord koji je držao Gael Monfis. Naime kada je pobijedio Valentina Vašeroa u prvom kolu Pariza 6:7, 7:5, 6:1 to mu je bio teniser iz 61. različite države koga je savladao.

Valentin Vašero je iz Monaka i Monako je 61. država koju je "pokorio" Novak. Isto različitih nacionalnosti savladao je Gael Monfis.
Rafael Nadal je na 60, Fernando Verdasko na 59, na 58 su Rodžer Federer, David Ferer i Felisijano Lopez, na 57 Sten Vavrinka i Jarko Nijeminen, a na 56 Kenet Karlsen i Grigor Dimitrov.

Da li može da prestigne Monfisa?

Iako trenutno postoji 193 članice Ujedinjenih nacija i oko 200 država teško je naći nekoga koga bi mogao da pobedi iz države koju već nije savladao. Recimo Darijan King sa Barbadosa ili nekadašnji teniser iz Zimbabvea Vejn Blek. Nikada nije igrao sa igračima iz Makedonije, Islanda, Lihtenštajna, San Marina, Malte, Dominikanske Republike, El Salvadora... tako da je zaista teško zamisliti poritv koga bi mogao da igra. da popravi ovaj rekord. 

Zapravo, možda bi mu nekako Dejvis kup mogao pružiti šansu. Ukoliko na nekom žrijebu Srbija dobije teniski slabiju zemlju poput Finske, Egipta,  Filipina, Venecuele mogao bi da prestigne Monfisa. Ali - realno će se to baš teško desiti.

Novak sada čeka duel sa Rinkijem Hidžikatom, koji će biti odigran u srijedu, samo čekamo da vidimo kada. Moraće Novak da dogura makar do polufinala, a vjerovatno i dalje na ovom turniru kako bi osigurao takmičenje na završnom turniru sezone. Već je četiri tenisera osiguralo odlazak, Flavio Kobili samo čeka da bilo ko ispod njega ispadne u Parizu i on će se matematički plasirati, a i Artur Fis je jedino u nekoj teoriji van tog mjesta. 

Tako da zapravo ostaju dva mjesta, Fransis Tijafo i Rafa Hodar ih drže za sada, a jure ih Aleks De Minor, Novak Đokvoić, Tejlor Fric i Tomi Pol. 

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Tagovi

Gael Monfis Novak Đoković Tenis Masters Pariz

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