Novak Đoković je odradio trening u Parizu prije meča i snimak koji su objavili navijači je zabrinuo mnoge uoči meča protiv Valentina Vašeroa.
Novak Đoković započinje učešće na Mastersu u Parizu danas i čeka ga duel sa Valentinom Vašeroom (Monako). Taj meč trebalo bi da počne oko 15 časova, ali je na društvenim mrežama počeo da se širi jedan snimak koji je zabrinuo mnoge.
Dan ranije je srpski teniser odradio trening u francuskoj prestonici koji je nakratko prekinuo u jednom momentu. Njegov fizioterapeut i kum Miljan Amanović je sa njim radio istezanje i masažu leđa, a vidno je bilo da postoji neki problem.
Novak doing some stretching mid practice. @DjokerNole @RolexPMasters https://t.co/qxFYWZyaag— The Tennis Traveller (@Tennis__Fashion)November 2, 2026
Da li je u pitanju samo neki bol u trenutku ili nešto više, ostaje da se vidi. Đoković je završio trening i potom učestvovao i na obilježavanju godišnjice turnira u Parizu. Sigurno će izaći na teren.
Šta Novaku treba za Završni masters?
Navijači objavili zabrinjavajući snimak Đokovića: Da li je Novak povrijeđen?
Novak Đoković je javno rekao da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu. Kako do toga može? Postoje tri scenarija koja ga vode u Italiju, samo u jednom drži sve stvari u svojim rukama.
Ovako izgledaju tri puta do Torina:
- Prvi scenario - Ako osvoji titulu, sigurno će se naći u Torinu i u tom slučaju ga ne zanima rezultat ostalih tenisera.
- Drugi scenario - Ide u Torino ako se plasira u finale i tamo ne izgubi od Tejlora Frica, Tomija Pola ili Jiržija Lehečke i ako Rafael Hodar i Aleks de Minor ne dođu do polufinala.
- Treći scenario - Ako se plasira u polufinale Pariza, ali pod uslovom da Hodar i De Minor ne dođu do četvrtfinala, uz to je neophodno da Fric i Pol ne dođu do finala i da Lehečka, Davidovič-Fokina ili Nakašima ne dođu do titule u Parizu.